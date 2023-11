Un potente terremoto sacudió a Nepal y dejó más de 150 muertos

Más de 130 personas murieron por un sismo de magnitud 5,6 ocurrido la noche del viernes en una zona remota del oeste de Nepal, según anunciaron las autoridades, que desplegaron a las fuerzas de seguridad para ayudar en las tareas de rescate.



El temblor tuvo su epicentro a 42 km al sur de Jumla, cerca de la frontera con Tíbet, y se situó a solo 18 kilómetros de profundidad, según el Servicio de Geología de Estados Unidos (USGS).



"92 personas murieron en Jajarkot y 40 en Rukum", dijo a la agencia de noticias AFP el portavoz del ministerio de Interior, Narayan Prasad Bhattarai, en referencia a los dos distritos más castigados por la sacudida.



En tanto, el portavoz de la policía nacional, Kuber Kathayat, señaló que las autoridades habían contabilizado más de 100 heridos en estos dos distritos.



Videos y fotografías publicados en redes sociales mostraban a la población local escarbando en medio de la noche entre los escombros de edificios destruidos en busca de supervivientes.

Videos y fotografías publicados en redes sociales mostraban a la población local escarbando en medio de la noche entre los escombros de edificios destruidos en busca de supervivientes.



La sacudida llegó a sentirse en la capital de India, Nueva Delhi, situada a casi 500 kilómetros del epicentro.



Asimismo, el portavoz policial de la provincia de Karnali, Gopal Chandra Bhattarai, explicó a la AFP que habían desplegado un amplio dispositivo de fuerzas de seguridad para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate.



"El aislamiento de los distritos hace difícil que llegue la información", señaló. "Algunas carreteras quedaron bloqueadas por el daño, pero estamos intentando llegar a la zona a través de rutas alternativas".



El hospital del distrito se llenó de residentes que traían a personas heridas por el terremoto.



Este sábado, el primer ministro nepalí, Pushpa Kamal, llegó a la zona afectada después de expresar "su profunda pena por el daño humano y físico causado por el terremoto".



"El Gobierno está determinado a ayudar a las víctimas y a atender a los heridos", señaló.



Su homólogo indio, Narendra Modi, dijo estar "profundamente entristecido" por la pérdida de vidas. "India se solidariza con el pueblo de Nepal y está preparada para extender toda la asistencia posible", agregó.



Nepal se ubica en una importante falla geológica donde la placa tectónica india empuja hacia arriba a la placa euroasiática, formando el Himalaya, y donde son habituales los terremotos.



Casi 9.000 personas fallecieron en Nepal en 2015 cuando un sismo de magnitud 7,8 sacudió el país y destruyó más de medio millón de hogares.