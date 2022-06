Un prometedor estudio clínico señala que remitió el cáncer de colon en 18 pacientes Los resultados del estudio, que se publicaron en The New England Journal of Medicine, se presentaron en la reunión de oncólogos clínicos más grande de EE.UU. en junio de 2022. Fue un estudio pequeño, y los expertos dicen que debe ampliarse para seguir investigando su potencial.