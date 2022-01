Una nueva escapada del Papa del Vaticano, esta vez a una disquería de Roma

El papa Francisco volvió a sorprender hoy con una de sus imprevistas escapadas del Vaticano, esta vez, a una histórica tienda de discos que se encuentra cerca del Panteón, en pleno corazón del centro histórico de Roma.

Un conocido vaticanista español que pasaba por ahí, Javier Martínez Brocal, director de la Agencia Rome Reports, fue quien hizo el “scoop” e inmortalizó el momento de la salida del Pontífice de la disquería “StereoSound” de vía della Minerva, pasadas las 19 (hora local). Hasta allí, el Papa llegó y se fue a bordo de un Fiat 500 blanco, casi de incógnito, con bajo perfil y, como siempre, con mínima escolta.



Según dijeron fuentes vaticanas, el Papa no compró ningún disco, sino que fue a visitar a los dueños de la disquería, que conoce desde hace tiempo ya que es un viejo cliente. Como justo refaccionaron el local, el Papa, que se quedó poco más de diez minutos charlando con ellos, les bendijo el negocio y se llevó de regalo algunos discos. “Entró a las 19 y salió a las 19.15?, contó Brocal.

Antes de ser electo al trono de Pedro, en marzo de 2013, el exarzobispo y cardenal primado de Buenos Aires caminaba mucho y conocía bien el barrio del Panteón donde se encuentra la disquería, porque es allí, a pocas cuadras, donde queda la Casa del Clero de Vía della Scrofa, el hotel para eclesiásticos del Vaticano en el que solía alojarse (y el que fue a pagar al día siguiente de su elección). Amante de la música clásica y de la ópera, en esa época Jorge Bergoglio se hizo amigo de los dueños de la tienda de música que saltó hoy a la fama.

No es la primera vez que el Papa sorprende con repentinas salidas no programadas, casi de incógnito, del Vaticano. En otra oportunidad fue a una óptica de la Via Sistina, cerca de la Piazza del Popolo y otra vez, a un negocio de artículos ortopédicos cercano a la Via Gregorio VII. Aunque siempre quiso pasar desapercibido, siempre fue “pescado” en sus escapadas por algún fotógrafo.