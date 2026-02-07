Venezuela anunció que la próxima semana libera al resto de presos políticos: "Salen todos"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, visitó a los familiares de presos políticos que desde hace casi un mes mantienen una vigilia en las afueras de Zona 7, en Boleíta (Miranda) y les informó que los detenidos serán excarcelados "entre el martes 10 y el viernes 13" de febrero.

Al ser recibido con abrazos por parte de familiares de detenidos, Rodríguez les recordó que el próximo martes la Asamblea Nacional debatirá en segunda lectura el proyecto de ley de amnistía que había tenido una primera votación este jueves. Si no hay entonces sorpresas de último momento ese martes debería ser liberado el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido hace 14 meses en Venezuela.

En ese contexto les dijo: "el próximo martes o a más tardar el viernes están todos en libertad", según un video que difundió Rodríguez en la red X.

Por otra parte, Rodríguez instó este viernes a escuchar a los familiares de los presos políticos durante las consultas públicas del proyecto de ley de amnistía, aprobado el jueves en primera discusión.

Jorge Rodríguez Presidente del Parlamento de Venezuela.

"Vayan a las calles a discutir la ley de amnistía y escuchen a las víctimas, a las madres y familiares de los privados de libertad. Tráiganos todas sus ideas; todas son buenas y serán consideradas para el segundo debate", declaró, citado por el periódico El Nacional.

En un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez reiteró su llamado a "pedir perdón y rectificar", pero también a "perdonar".

Añadió que la ley, propuesta hace una semana por su hermana, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no solo plantea liberaciones, sino también "la reparación de las víctimas" de las protestas antigubernamentales, por lo que solicitó incluir este punto en la normativa.