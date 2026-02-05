Hay alerta amarilla por tormentas: ¿Cuándo llueve en Catamarca?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Catamarca, vigente para la noche de hoy y la madrugada y mañana del viernes. Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes.

De acuerdo al informe oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 50 milímetros.

Los departamentos alcanzados por la alerta son Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Pronóstico para la Capital

Para el viernes 6 de enero se esperan tormentas fuertes durante la mañana y aisladas hacia la tarde y la noche. Los vientos soplarán del sur, rotando al noreste y luego al suroeste. La temperatura mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 33.

El sábado 7 de enero se prevén chaparrones por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y cielo mayormente nublado durante la noche. Los vientos serán del noreste, rotando al norte, con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 34.

En tanto, para el domingo 8 de enero el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, con una mínima de 25 grados y una máxima de 33. Los vientos soplarán del norte, rotando al noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.