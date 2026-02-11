Venezuela descartó elecciones inmediatas

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este martes que no se prevé la celebración de elecciones presidenciales en un futuro cercano y que el Gobierno está priorizando la "estabilidad" política y social del país tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Rodríguez, quien también es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, formuló estas declaraciones en una entrevista con el medio estadounidense Newsmax, marcando la primera aparición de un alto dirigente chavista en un medio internacional este año. Según el legislador, la prioridad del Gobierno es consolidar la estabilidad interna y avanzar en la reconciliación nacional antes de pensar en una convocatoria electoral.

"El único dato que puedo dar es que no habrá elecciones en este periodo inmediato", señaló Rodríguez, quien además condicionó cualquier futuro proceso electoral a la estabilización del país y a un eventual acuerdo con todos los sectores de la oposición política venezolana.

Rodríguez mencionó además la Ley de Amnistía que actualmente discute la Asamblea, orientada a permitir el regreso al país de opositores que se encuentran en el exterior, como parte del proceso de "reconciliación" que el Gobierno busca promover.

La entrevista con Newsmax —un medio conservador de la órbita de Donald Trump— también abordó temas económicos, como la apertura del sector petrolero a inversiones extranjeras y la relación con Estados Unidos, que Rodríguez calificó como un avance en "beneficio mutuo".