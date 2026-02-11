Canadá: al menos diez muertos en un tiroteo en una escuela de Columbia Británica

Al menos diez personas murieron y 27 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este martes en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, al oeste de Canadá.

Según informó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP):

Siete víctimas fueron abatidas dentro del establecimiento.

fueron abatidas dentro del establecimiento. Dos personas murieron en una vivienda cercana vinculada al hecho.

murieron en una vivienda cercana vinculada al hecho. Otra víctima falleció durante el traslado al hospital.

Dos heridos se encuentran en estado grave.

La persona señalada como principal sospechosa fue hallada muerta con lo que aparenta ser una herida autoinfligida. Las autoridades no difundieron oficialmente su identidad ni más detalles.

Una tarde de horror en una pequeña comunidad

El ataque ocurrió en Tumbler Ridge, una localidad de unos 2400 habitantes situada a más de 1100 kilómetros al norte de Vancouver.

La policía emitió una alerta por "tirador activo" y desplegó un amplio operativo. También investigan una vivienda cercana como posible segundo escenario relacionado con el ataque.

Horas después, las autoridades levantaron la alerta y aseguraron que no hay una amenaza activa para la población.

Reacciones oficiales

El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó estar "devastado" por lo ocurrido y envió condolencias a las familias de las víctimas. Además, canceló un viaje oficial a Europa para seguir de cerca la situación.

Desde la municipalidad señalaron que la comunidad atraviesa "un dolor imposible de describir".

Un hecho excepcional en Canadá

Los tiroteos escolares son extremadamente poco frecuentes en Canadá, país que cuenta con leyes estrictas sobre la posesión de armas.

Este episodio se convierte en el segundo tiroteo escolar más mortífero en la historia canadiense, después de la masacre de la Politécnica de Montreal en 1989, donde murieron 14 mujeres.

La investigación continúa para determinar las motivaciones y si existen otros sitios vinculados al ataque.