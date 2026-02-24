Venezuela libera al menos a 30 presos políticos de El Rodeo I: ¿qué pasa con Nahuel Gallo?

Al menos 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la prisión El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, donde permanece detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo. Las liberaciones se concretaron en el marco de la reciente Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento venezolano y promulgada el jueves pasado, bajo presión de Washington.

Mientras se sucedían las excarcelaciones, la incertidumbre se mantiene en torno a la situación del efectivo argentino. Su pareja, María Alexandra Gómez, confirmó que no han recibido información oficial sobre su caso. "Aún nada. Seguimos esperando", declaró a TN.

Liberaciones en El Rodeo I

Los liberados salieron por la puerta principal del penal en medio de una escena de algarabía. Con la cabeza rapada y vestidos con camisas blancas, fueron recibidos por familiares y allegados que aguardaban desde hacía más de un mes en las inmediaciones del establecimiento, situado a unos 40 kilómetros de la capital venezolana.

"¡Somos libres!", gritaron varios de ellos al cruzar el portón del penal. Las imágenes mostraron abrazos, aplausos y gestos de emoción por parte de familiares y amigos, quienes celebraban el fin de la detención.

Uno de los excarcelados, Luis Viera, relató que estuvo detenido durante un año y un mes. "Somos totalmente libres, sin ningún tipo de regimiento que nos tengamos que presentar", afirmó, al tiempo que expresó su intención de ponerse al día con la situación del país. "Quisiera ponerme al tanto de todas las noticias que han estado pasando aquí en Venezuela, quisiera primeramente darle mi tiempo a mi familia, que es lo que más se merece", aseguró.

Otro de los liberados, el cadete Javier Rivas, señaló que fue acusado de "golpista" y denunció haber sufrido torturas. "Yo sufrí de tortura, tortura, golpes, maltrato físico (...) me acusan de cuestiones que no son válidas", declaró. "Aquí estoy vivo", añadió.

Alcance de la Ley de Amnistía

El proceso de liberaciones avanza de manera lenta. El Parlamento aprobó el jueves pasado una histórica Ley de Amnistía que abarca puntos específicos de los 27 años del chavismo gobernante. La iniciativa fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero.

Según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma, un total de:

2021 personas con medidas cautelares

177 presos

fueron beneficiados en el marco de la ley.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, comunicó el sábado que 1500 presos políticos solicitaron su libertad a través del nuevo instrumento legal. Además, explicó que 11.000 personas en libertad condicional obtendrán libertad plena gracias a la normativa.

La ONG Foro Penal había informado que hasta la mañana del lunes se registraban 65 amnistiados desde la entrada en vigencia de la ley.

Expectativas y dudas sobre el alcance

El instrumento legal se enmarca en lo que la presidenta encargada Rodríguez definió como el paso hacia "una Venezuela más democrática, más justa, más libre". Sin embargo, expertos han expresado dudas respecto del alcance real de la amnistía.

Según esos análisis, cientos de detenidos, entre ellos militares acusados de actividades "terroristas", podrían quedar excluidos de los beneficios. No obstante, se informó que algunos de los liberados desde la promulgación de la norma están vinculados al área militar.

En este contexto de excarcelaciones parciales y progresivas, la situación de Nahuel Gallo, recluido en el mismo penal de El Rodeo I, continúa sin novedades. Mientras familiares celebran reencuentros tras meses de espera, la pareja del gendarme argentino reiteró que no han recibido información sobre su situación procesal.

El proceso, anunciado hace más de un mes por el gobierno venezolano y que avanza a cuentagotas, mantiene así una doble dimensión: por un lado, las liberaciones que comienzan a concretarse; por otro, los casos que aún permanecen en suspenso dentro de un sistema atravesado por una transición política y una ley cuyo impacto total todavía genera interrogantes.