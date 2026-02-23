Países Bajos: Rob Jetten asume como el primer ministro con un "Primer Caballero" argentino

La escena política de los Países Bajos abrió este lunes un capítulo histórico. Rob Jetten, de 38 años, se convirtió en el primer ministro más joven en la historia del Estado y, al mismo tiempo, en el primero abiertamente gay en ocupar el cargo. La designación no solo marca un punto de inflexión institucional, sino también simbólico. A su lado estará su pareja, el argentino Nicolás Keenan, quien desde hoy es designado formalmente como "primer caballero".

La figura de Keenan adquiere así una dimensión pública inédita. Con 28 años y una carrera consolidada en el hockey profesional, su historia personal y deportiva se entrelaza ahora con la vida política neerlandesa, en un vínculo que trasciende fronteras.

Un hito político y personal

El ascenso de Jetten no se explica únicamente por su juventud. Con 38 años, se convierte en el jefe de gobierno más joven en la historia del país. Pero su llegada también representa un paso significativo en materia de diversidad: es el primer mandatario abiertamente gay en los Países Bajos.

Desde 2022 mantiene una relación estable con Keenan, aunque la oficialización pública se produjo recién en noviembre de 2024. La pareja consolidó su vínculo hasta alcanzar el compromiso matrimonial el año pasado, según relató el propio deportista en una entrevista reciente.

En su cuenta de la red social Instagram, Jetten dedicó un mensaje explícito de agradecimiento durante la campaña electoral: "Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin ti", escribió junto a una fotografía en la que ambos aparecen abrazados. La publicación expuso públicamente una relación que hasta entonces se había mantenido con discreción.

Según Keenan, la historia comenzó con encuentros casuales en el supermercado o en la calle. Luego continuó mediante redes sociales y se afianzó progresivamente hasta transformarse en un compromiso formal.

Nicolás Keenan: del Buenos Aires natal a la élite internacional

Nicolás Keenan nació en Buenos Aires el 6 de mayo de 1997. Su carrera deportiva comenzó temprano y tuvo un desarrollo internacional desde la adolescencia. Entre los 12 y los 18 años jugó en el Club Egara, en Tarrasa, España. Esa experiencia formativa en Europa fue determinante para su proyección posterior.

En 2016 participó en la Copa Mundial Junior con la selección juvenil argentina. Tras ese torneo comenzó a jugar en el Klein Zwitserland, en La Haya, Países Bajos, incorporándose a la liga neerlandesa, donde compite profesionalmente.

Aunque tuvo la oportunidad de representar a España en categorías inferiores, Keenan optó por jugar internacionalmente con Argentina, su patria natal. Ese gesto marcó su identidad deportiva y definió su trayectoria internacional.

Su recorrido con la selección argentina incluye hitos destacados:

Debut internacional: FIH Pro League 2019.

Convocatoria a los Juegos Panamericanos 2019: participación en el torneo donde Argentina ganó la medalla de oro tras derrotar a Canadá en la final.

Selección para los Juegos Olímpicos de Tokio: 25 de junio del año siguiente a los Panamericanos.

Debut en la Copa del Mundo: 2023.

Participación en los Juegos Olímpicos de París 2024: inicialmente como reserva, contribuyendo a que la selección argentina alcanzara los cuartos de final.

Su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 consolidó su perfil internacional en el máximo escenario deportivo.

Un vínculo que conecta dos historias

La designación de Keenan como "primer caballero" instala un nuevo precedente en la vida pública neerlandesa. Su rol será inevitablemente observado tanto por el mundo político como por el deportivo.

Este acontecimiento también adquiere una dimensión simbólica en clave argentina. Se trata del segundo vínculo sentimental entre un argentino y un personaje público de los Países Bajos. El antecedente es el de Máxima Zorreguieta, de 54 años, quien desde 2013 es reina consorte tras su matrimonio en 2002 con Guillermo Alejandro, con quien tiene tres hijas.

Así, la historia de Jetten y Keenan se inscribe en una línea de relaciones que conectan a la Argentina con la esfera pública neerlandesa, aunque en un contexto y con características distintas.

Una nueva etapa institucional

La asunción de Rob Jetten inaugura una etapa que combina renovación generacional y visibilidad en materia de diversidad. Con 38 años, su liderazgo se presenta como el más joven en la historia del Estado. A su lado, Nicolás Keenan, de 28, aporta una trayectoria deportiva internacional y una historia personal que ahora adquiere proyección institucional.

La conjunción de política y deporte, de Países Bajos y Argentina, de juventud y experiencia internacional, configura un escenario singular. El nuevo primer ministro inicia su mandato acompañado por quien, desde hoy, será formalmente reconocido como el primer caballero, consolidando una imagen pública que trasciende lo estrictamente político y se inscribe en la evolución social del país europeo.