Video: Paciente psiquiátrico murió asfixiado por una decena de policías y guardias

Un video dramático divulgado este martes muestra la muerte de un hombre afroestadounidense de 28 años, sujeto por la fuerza y asfixiado por una decena de policías y guardias de seguridad de un hospital psiquiátrico de Estados Unidos.

La víctima, Irvo Otieno, falleció el 6 de marzo en el estado de Virginia, en el este del país. El hecho revivió el debate sobre cómo las fuerzas de seguridad estadounidenses tratan a las personas con enfermedades mentales.

Siete oficiales de policía del condado de Henrico, en su mayoría afroestadounidenses, y tres agentes del Hospital Estatal Central en Petersburg, fueron acusados de asesinato. La fiscal Ann Cabell Baskervill afirmó que el joven murió "por asfixia" mientras lo "sujetaban físicamente".

Qué muestra el video de las cámaras de seguridad del hospital psiquiátrico

El video de la tragedia, grabado por una cámara de vigilancia y publicado este martes por varios medios norteamericanos, muestra la llegada de Otieno al hospital tras pasar tres días en una celda. Esposado, con grilletes en los tobillos, el torso desnudo y sin zapatos, avanza encorvado, empujado por agentes, reportó AFP.

Primero se sienta en el suelo, con la espalda apoyada en un sillón. Minutos después, está en el piso y lo sujetan, sin que se sepa el motivo. Irvo Otieno falleció asfixiado (Foto: Twitter/@AttorneyCrump)

Un oficial está sobre la víctima y otro presiona aparentemente su rodilla contra la cabeza o el cuello, mientras observan hasta 10 trabajadores del hospital. Algunas veces les ayudan. Da la sensación de que quieren inmovilizarlo para atarle las piernas y presionar sobre diferentes partes de su cuerpo, sobre todo a la altura del vientre, durante al menos 11 minutos. Cuando sueltan la presión, Irvo Otieno está inconsciente y sin pulso.

Según la reconstrucción de AFP, los esfuerzos para reanimarlo fracasaron.

La familia de Irvo Otieno quiso que el video se difundiera. La semana pasada, su madre, Caroline Ouko, dijo que su hijo sufría una crisis de "una enfermedad mental".

"Mi hijo fue tratado como un perro, peor que un perro. Lo vi con mis propios ojos (...) asfixiaron a mi bebé", afirmó. Caroline Ouko, madre de Irvo Otieno, encabeza una rueda de prensa (Foto: Twitter/@CBS6)

El abogado de la familia, Ben Crump, comparó el caso con el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano de unos 40 años que murió en 2020 asfixiado por un policía. El video de su calvario dio la vuelta al mundo y desató una movilización contra el racismo y la violencia policial. 🚨#BREAKING: 7 sheriff's deputies and 3 hospital workers have been charged with murder of Irvo Otieno at Central State Hospital in Virginia on 3/6 pic.twitter.com/zXgOpUPaay — Breaking News (@NewsJunkieBreak) March 21, 2023

Siete policías y tres guardias de seguridad fueron acusados por homicidio

Tres trabajadores del hospital y siete agentes de la oficina del sheriff de Henrico fueron arrestados e imputados por la muerte de Otieno.

La víctima había sido detenida tras agredir a un oficial de policía el 3 de marzo, reportó EFE.

La policía de Estados Unidos ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos de usar la violencia de manera desproporcionada hacia la población afroamericana en el país. Casi un tercio de todas las personas asesinadas a manos de la policía en 2021 fueron personas de este segmento poblacional, a pesar de representar solo un 13 % de los habitantes del país, de acuerdo con la organización Mapping Police Violence.