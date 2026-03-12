Abigeato: secuestran un vacuno faenado en Capayán

Una investigación judicial en el departamento Capayán se puso en marcha tras la denuncia penal radicada en la Comisaría de Miraflores, donde un hombre mayor de edad informó que le habrían sustraído un animal vacuno de su propiedad. A partir de esta presentación formal, se activó un proceso de averiguaciones orientado a determinar las circunstancias del hecho y dar con el paradero del animal.

La denuncia desencadenó un trabajo conjunto entre los efectivos de la Comisaría de Miraflores y personal especializado de la División Abigeato de la Policía de la Provincia, quienes iniciaron tareas investigativas para reunir información que permitiera orientar el procedimiento policial.

Estas primeras diligencias incluyeron averiguaciones en la zona y el análisis de posibles indicios que pudieran conducir a la recuperación del animal denunciado como sustraído. Como resultado de estas actuaciones preliminares, los investigadores lograron identificar un lugar de interés dentro del barrio Los Pinos, en la localidad de Los Ángeles, perteneciente al Departamento Capayán.

Registro domiciliario

Con los datos obtenidos durante la etapa investigativa, los efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar señalado. El procedimiento se llevó a cabo bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 1, organismo que interviene en la causa.

La investigación está a cargo de la fiscal Dra. Yésica Miranda, quien dispuso la realización de un registro domiciliario con el objetivo de verificar la presencia del animal denunciado como sustraído y posibles elementos relacionados con el hecho ilícito.

Durante el operativo, los policías ingresaron al inmueble ubicado en el barrio Los Pinos y realizaron una inspección en el lugar, en el marco de las facultades otorgadas por la autoridad judicial. El procedimiento formó parte de las medidas ordenadas para esclarecer lo denunciado y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

En el transcurso del registro, los efectivos lograron recuperar el animal vacuno denunciado como sustraído, aunque constataron que el mismo ya había sido faenado al momento del hallazgo.

Además del animal, el procedimiento permitió identificar y secuestrar distintos objetos que podrían tener relación con el hecho investigado. Entre los elementos incautados se encuentran:

El cuero del animal vacuno recuperado.

Una (01) cuchilla tipo casera.

Un (01) par de botines de fútbol.

Según se informó, estos objetos estarían vinculados al hecho que se investiga, por lo que fueron puestos a disposición de la Justicia para su correspondiente análisis dentro de la causa.

El secuestro de estos elementos constituye una parte relevante del procedimiento, ya que podrían aportar indicios o pruebas para determinar cómo se produjo la sustracción del animal y quiénes habrían participado en el episodio denunciado.

Tras la finalización del procedimiento en el barrio Los Pinos, todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 1, que continúa dirigiendo la investigación. Desde la Justicia interviniente se indicaron las medidas a seguir en el marco de la causa, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado y determinar eventuales responsabilidades.