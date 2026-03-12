Choque en la Ruta Nacional 40: un móvil policial colisionó con una camioneta

Un siniestro vial registrado durante la noche tuvo lugar en la Ruta Nacional N°40, a la altura del kilómetro 4146, en inmediaciones del ingreso a las Termas de Hualfín, en la localidad de Hualfín.

El hecho involucró a un móvil policial perteneciente a la jurisdicción de Antofagasta de la Sierra y a una camioneta particular, en un choque que generó daños materiales en ambos vehículos pero que, afortunadamente, no dejó personas lesionadas. El episodio se produjo cuando los dos rodados colisionaron en ese tramo de la ruta, lo que motivó la intervención de las autoridades policiales para realizar las actuaciones correspondientes y verificar el estado de los involucrados.

El móvil policial involucrado

Uno de los vehículos protagonistas del siniestro fue una camioneta marca Ford Ranger, utilizada como móvil policial de Antofagasta de la Sierra. El rodado al momento del hecho era conducido por el Oficial Ayudante Vaquel Daniel Agustín, de 27 años.

El efectivo policial no se encontraba solo dentro del vehículo, ya que viajaba acompañado por otros dos integrantes de la fuerza. En la camioneta también se trasladaban:

Crio. Insp. Limón Santiago Valentín, de 45 años.

Of. Ppal. Moya Débora Giselle, de 37 años.

De acuerdo con la información registrada tras el impacto, los tres ocupantes del móvil policial resultaron ilesos, sin presentar lesiones producto de la colisión.

El otro vehículo involucrado

El segundo rodado implicado en el choque fue una camioneta marca Ford modelo F100, de color rojo, identificada con dominio WGH 331. El vehículo era conducido por Suárez Juan Cirilo, de 69 años, quien posee domicilio en Barrio Alianza de la localidad de Hualfín.

Tras el impacto, se constató que el conductor también resultó ileso, sin registrarse lesiones como consecuencia del siniestro vial. La colisión entre ambos vehículos generó únicamente daños materiales, situación que permitió descartar consecuencias físicas para las personas involucradas.

El lugar del accidente

El siniestro ocurrió en un tramo específico de la Ruta Nacional N°40, una de las principales arterias viales del país, que atraviesa distintas localidades y conecta regiones del territorio argentino.

El choque se produjo a la altura del kilómetro 4146, en un punto cercano al ingreso a las Termas de Hualfín, un sector ubicado dentro de la jurisdicción de la localidad de Hualfín.

El área donde ocurrió el accidente se convirtió momentáneamente en escenario de las actuaciones correspondientes tras el impacto, mientras se verificaba el estado de los conductores y ocupantes de ambos vehículos.

Intervención de la Comisaría de Hualfín

Luego de ocurrido el siniestro, intervino personal de la Comisaría de Hualfín, que tomó conocimiento del hecho y realizó las actuaciones correspondientes en el lugar.

La presencia de la dependencia policial permitió documentar el incidente, identificar a los conductores y verificar las condiciones en que se produjo la colisión, además de registrar los daños materiales ocasionados en ambos rodados.

De esta manera, el episodio ocurrido en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 4146 y en inmediaciones del ingreso a las Termas de Hualfín, quedó formalmente asentado con la intervención de la autoridad policial competente.

El siniestro, que involucró a un móvil policial de Antofagasta de la Sierra y una camioneta particular, concluyó sin víctimas ni heridos, dejando como saldo únicamente daños materiales en los vehículos participantes.