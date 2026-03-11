Choque múltiple en Catamarca: tres vehículos involucrados y una joven hospitalizada

Durante la tarde de este miércoles se registró un choque múltiple en la intersección de Avenida Hipólito Irigoyen y calle Florida, en la zona sur de la Capital catamarqueña, un sector con circulación constante de vehículos.

El siniestro involucró a tres rodados: una motocicleta y dos automóviles, que colisionaron por causas que quedaron bajo análisis de las autoridades que intervinieron posteriormente en el lugar. La situación generó preocupación entre quienes transitaban por el sector en ese momento, ya que la motociclista debió ser asistida y trasladada a un centro de salud.

La motociclista fue trasladada al Hospital San Juan Bautista

Uno de los vehículos implicados fue una motocicleta marca Motomel modelo S2 de color blanca, que era conducida por Toloza Lorena.

Tras el impacto, la mujer recibió asistencia y posteriormente fue trasladada al Hospital San Juan Bautista para una evaluación médica. De acuerdo con la información disponible, la conductora llegó consciente al centro de salud y se encuentra fuera de peligro, lo que llevó tranquilidad respecto a su estado general.

La intervención médica se realizó de manera preventiva para descartar posibles lesiones derivadas del choque, una práctica habitual en este tipo de siniestros viales cuando participa un vehículo de menor porte como una motocicleta.

Los automóviles involucrados y el estado de sus ocupantes

Además de la motocicleta, en el accidente participaron dos automóviles, cuyos conductores y acompañantes no sufrieron lesiones.

Los vehículos involucrados fueron:

Automóvil marca Chevrolet modelo Cruze RS, de color negro, conducido por Federico Burgos (29), quien resultó ileso.

Automóvil marca Renault modelo Clio, de color gris, conducido por Sotomayor Pablo Exequiel (42).

En este último vehículo viajaba también Agüero Giuliana, quien acompañaba al conductor. Tanto Sotomayor Pablo Exequiel como Agüero Giuliana resultaron ilesos tras la colisión.

A pesar de la magnitud del impacto que involucró a tres rodados, no se reportaron otras personas heridas ni situaciones de gravedad entre los ocupantes de los automóviles.

Intervención judicial tras el siniestro

Luego de ocurrido el accidente, se dio intervención a las autoridades correspondientes para llevar adelante las actuaciones de rigor y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

En el lugar intervino la Unidad Judicial N°2, organismo encargado de las actuaciones judiciales vinculadas al hecho. Desde allí se realizaron los procedimientos necesarios para documentar el siniestro, recabar información y establecer cómo se produjo el choque múltiple.

Las tareas incluyeron el registro de los vehículos involucrados, la identificación de los conductores y la recopilación de los datos necesarios para avanzar con el proceso administrativo y judicial correspondiente.

Un hecho que vuelve a poner foco en la seguridad vial

El accidente ocurrido en Avenida Hipólito Irigoyen y calle Florida vuelve a poner en evidencia la importancia de mantener precaución y atención en las intersecciones urbanas, especialmente en zonas de tránsito frecuente como el sector sur de la Capital catamarqueña.

En este caso, el siniestro involucró:

Una motocicleta Motomel S2 blanca

Un Chevrolet Cruze RS negro

Un Renault Clio gris

A pesar de la colisión múltiple, el saldo fue relativamente favorable en términos de consecuencias físicas: solo una persona debió ser trasladada al Hospital San Juan Bautista y se encuentra fuera de peligro, mientras que los demás involucrados no sufrieron lesiones.