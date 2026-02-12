Título

Tinogasta: aprehendieron a un hombre acusado de agredir a su pareja

Bajada

La víctima, una joven de 21 años, denunció que fue insultada, amenazada y golpeada en una vivienda del barrio Abaucán. El sospechoso fue detenido a pocas cuadras del lugar.

Un hombre de 33 años fue aprehendido en Tinogasta, acusado de haber agredido físicamente a su pareja en un hecho de violencia de género.

El procedimiento se llevó a cabo tras un requerimiento al SAE-911. Efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta y del Grupo de Infantería Tinogasta (GIT) se dirigieron a un inmueble del barrio Abaucán, donde se entrevistaron con una joven de 21 años.

La mujer manifestó que su pareja se presentó en la vivienda, la insultó y amenazó, para luego agredirla físicamente y darse a la fuga. Tras lo ocurrido, fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente.

Con las características aportadas por la víctima, los uniformados realizaron recorridos por la zona y lograron aprehender al presunto autor en inmediaciones del lugar.

El sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar o de género pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a la línea 144 o al 911, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.