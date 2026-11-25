El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrida a mediados de 2024, se reanudará este miércoles con una nueva jornada de declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes. En esta oportunidad, está prevista la comparecencia de siete personas, entre las que se encuentran cuatro integrantes de las fuerzas policiales y otros testigos que participaron de las tareas de búsqueda del menor.

La continuidad de las audiencias constituye una nueva instancia dentro del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias vinculadas con la desaparición del niño y las responsabilidades atribuidas a las personas imputadas. La jornada estará centrada en los testimonios de quienes fueron convocados por el tribunal, con especial participación de efectivos policiales y personas relacionadas con los procedimientos de búsqueda.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, los siete testigos citados para este miércoles son la comisario Viviana Fernández, el policía Fernando Fernández Gauna, el auxiliar José Rosales y la aspirante María Laura Silva. A ellos se sumarán Humberto Daniel Suárez, Osvaldo Antonio Avena Mora y Osvaldo Atilio Avena.

Las audiencias comenzarán a las 8.30, horario establecido para la presentación de los testigos ante el tribunal. La convocatoria reúne, por un lado, a integrantes de las fuerzas policiales y, por otro, a personas que también fueron citadas para prestar declaración en el marco de la investigación judicial.

Cuatro integrantes policiales y tres testigos más

Entre los testimonios previstos para este miércoles se destaca la participación de cuatro personas vinculadas con las fuerzas policiales: Viviana Fernández, Fernando Fernández Gauna, José Rosales y María Laura Silva. Sus declaraciones forman parte de la ronda de testimonios incorporada a esta etapa del juicio.

La convocatoria también comprende a Humberto Daniel Suárez, Osvaldo Antonio Avena Mora y Osvaldo Atilio Avena. Los tres deberán presentarse ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes para brindar sus respectivos testimonios.

De esta manera, la jornada estará integrada por siete declaraciones, en una audiencia que comenzará a las 8.30 y que permitirá incorporar las exposiciones de todas las personas citadas para esta instancia. La participación de quienes intervinieron en la búsqueda constituye uno de los aspectos señalados en la información judicial sobre la nueva convocatoria.

El jueves declararán otros seis testigos

La actividad judicial tendrá continuidad el jueves, también desde las 8.30, cuando deberán comparecer otros seis testigos convocados por el tribunal. Entre las personas citadas para esa jornada se encuentra el abogado José Fernández Codazzi, quien aparece mencionado en el expediente a partir de una acusación formulada por Laudelina Peña, su ex defendida.

Laudelina lo acusó de haberla inducido a decir que el menor había muerto como consecuencia de un accidente. Esa imputación forma parte de los señalamientos vinculados con las declaraciones y las circunstancias que rodearon la investigación del caso.

La presencia de Fernández Codazzi entre los seis testigos convocados para el jueves constituye uno de los puntos destacados de la próxima audiencia, en función de la acusación que pesa sobre él por la supuesta inducción a Laudelina para sostener aquella versión sobre lo ocurrido con Loan.

Quiénes son los siete acusados por la desaparición del niño

En el proceso judicial se encuentran señalados por el extravío de Loan siete imputados, vinculados con los acontecimientos ocurridos el 13 de junio de 2024. Ese día, el niño participó de un almuerzo realizado en la vivienda de su abuela Catalina y posteriormente fue visto por última vez en el naranjal.

Entre las personas acusadas se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez y el excomisario Walter Maciel. También están imputados la tía del niño, Laudelina Peña, su marido, Antonio Bernardino Benítez, y el matrimonio integrado por Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez.

Los siete son sindicados por el extravío del menor, cuya desaparición se produjo después del almuerzo familiar en la casa de Catalina. El último lugar en el que fue visto, según la información del caso, fue el naranjal, un dato que forma parte de la reconstrucción de los acontecimientos investigados.

La situación de estas personas se encuentra comprendida en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, que retoma sus audiencias con la incorporación de nuevas declaraciones testimoniales.