Caso Loan: sobreseyeron a ocho acusados por la trata de personas

El Juzgado Federal de Goya sobreseyó este martes por el delito de trata de personas con fines de explotación a ocho acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña, mientras continúa el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento del menor en la provincia de Corrientes.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo dictó la medida en favor de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; Antonio Bernardino Benítez; Daniel "Fierrito" Ramírez; Mónica Del Carmen Millapi y Francisco Amado Méndez.

Conforme a la resolución de 104 páginas, que fuentes calificadas del caso le proporcionaron a la Agencia Noticias Argentinas, se dictó la falta de mérito para todos los implicados, al tiempo que en el caso de Millapi, Benítez y Ramírez se tomó la misma determinación por "abandono de personas" ya que venció "holgadamente el plazo desde entonces, hasta la actualidad sin que se incorporen elementos que modifiquen el dictado del decisorio".

A su vez, se dispuso la continuidad de la búsqueda de Loan y la vigencia de las "alertas internacionales de INTERPOL, las publicaciones y búsquedas del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de personas) y el Legajo delrgado al Ministerio Público Fiscal a partir de las nuevas informaciones, denuncias que son recepcionadas por diferentes vías tal como se dispusiera por decreto", como así también "insistir en la publicación de la foto del menor y de la recompensa vigente dispuesta por el Ministerio de Seguridad en todas las plataformas disponibles".

María Belén Russo Cornara, una de las abogadas de la querella, dialogó con NA y se mostró conforme con el fallo: "Era algo que podía pasar. De hecho, cuando se descartó la hipótesis de trata, ya se había pedido el apartamiento de la PROTEX".

En este sentido, subrayó que "de todas maneras", la medida "no afecta la acusación principal" porque el debate oral y público continúa en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Otro allegado a la investigación consignó que "tiene la mala sensación de que quieren terminar con esto lo antes posible".

"No puede haber una investigación paralela mientras se está llevando adelante el juicio. Sí, el delito es continuado en la medida de que no aparezca el niño. Pero eso es por el 146, por lo que se está juzgando. Ahora, el legajo de investigación va a seguir abierto, los siete no pueden seguir siendo investigados porque estaríamos ante el mismo objeto procesal", agregó.