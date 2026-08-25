Pomán: arrestaron a un joven por violencia de género

Un joven de 29 años fue arrestado en la localidad de Saujil, departamento Pomán, en el marco de una investigación vinculada a un supuesto hecho de violencia de género.

El procedimiento fue realizado a las 19:40 de la tarde de ayer por efectivos de la Comisaría de Saujil, luego de que se radicara una denuncia penal y por disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial. De acuerdo con la información proporcionada, los efectivos policiales procedieron al arresto del joven en averiguación del hecho, quedando la situación bajo intervención de la Justicia correspondiente.

El procedimiento se produjo en esa localidad del departamento Pomán y tuvo como punto de partida una denuncia penal que derivó en la intervención de la autoridad judicial y, posteriormente, en la medida adoptada por el personal policial.

El sospechoso a la comisaría

Una vez concretado el procedimiento, el joven de 29 años quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de las autoridades intervinientes y a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia.

La intervención de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial establece el marco dentro del cual continuará desarrollándose el proceso, mientras que la dependencia policial mantiene al sospechoso alojado hasta recibir las instrucciones correspondientes. La información oficial refiere al hecho como un supuesto delito de violencia de género, en tanto el arresto fue dispuesto en averiguación de lo ocurrido a partir de la denuncia penal presentada.

Línea 144 y asistencia ante situaciones de violencia

En el marco de este tipo de situaciones, se recuerda que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de comunicación gratuitos para solicitar asistencia.

La información oficial señala que pueden comunicarse con la línea 144 o con el 911. La llamada es anónima y se encuentra disponible durante las 24 horas del día, los 365 días del año.