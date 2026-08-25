Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez con nuevas defensas y un pedido de nulidad

El juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se reanudará este miércoles después del cuarto intermedio dispuesto la semana pasada.

El regreso del debate estará marcado por la incorporación de los nuevos defensores del cantante y por un planteo que podría modificar el desarrollo del proceso: el pedido de nulidad del debate y la solicitud de suspensión del juicio hasta que especialistas en salud mental determinen si Álvarez se encuentra en condiciones de afrontar una instancia de estas características.

Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro asumirán esta nueva estrategia de defensa y solicitarán, además, que se realice un juicio por jurados populares.

El planteo se produce luego de que los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro dispusieran un cuarto intermedio durante la semana pasada. Ante la reanudación del proceso, los flamantes asesores legales del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados requerirán que el debate oral y público no continúe hasta que Álvarez sea evaluado nuevamente por especialistas en salud mental.

El planteo sobre la capacidad psíquica de Álvarez

La principal cuestión planteada por los nuevos abogados está vinculada con la capacidad psíquica y cognitiva del músico para afrontar el juicio.

Baños explicó a la Agencia Noticias Argentinas que considera que Álvarez no se encuentra en condiciones de participar de un debate de estas características. "Pity no está en condiciones de estar en juicio, no tiene capacidad psíquica, cognitiva, para afrontar un debate de estas características", explicó el abogado a NA.

El defensor fundamentó su posición en un antecedente médico incorporado al caso. En particular, mencionó el dictamen del Cuerpo Médico Forense que había señalado una incapacidad mental que impedía que Álvarez fuera juzgado debido a su estado psiquiátrico.

Aquella resolución tuvo una consecuencia concreta sobre el proceso: el juicio fue cancelado en 2023. La nueva defensa busca que esa situación sea nuevamente analizada antes de que continúe el debate oral y público. Para los abogados, la evaluación de la capacidad del acusado constituye una cuestión previa que debe resolverse antes de avanzar con el juicio.

El antecedente del Cuerpo Médico Forense

Dentro de los argumentos expuestos por Baños aparece el diagnóstico consignado en el dictamen médico que había sido utilizado para determinar la situación procesal de Álvarez.

Según explicó el abogado, el informe había establecido que el músico presentaba un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo. Baños definió ese deterioro como "extremadamente grave y prácticamente irreversible", y sostuvo que se trata de un antecedente que debe ser considerado antes de que el proceso vuelva a avanzar.

La defensa pretende, en este sentido, que se realicen nuevos estudios para determinar el estado actual del músico. Entre los pedidos formulados aparece la realización urgente de una "resonancia magnética nuclear del cerebro sin contraste".

A esto se suma la solicitud de un estudio cognitivo, que, según señaló Baños, no existe actualmente en el expediente.

Los pedidos de la defensa apuntan así a obtener nuevos elementos médicos antes de la continuidad del debate. La cuestión central planteada por los abogados es establecer si Álvarez posee actualmente las condiciones psíquicas y cognitivas necesarias para participar de un juicio oral.

El pedido de juicio por jurados populares

La estrategia de los nuevos defensores contempla además otro planteo: la realización de un juicio por jurados populares. Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro solicitarán que el proceso se desarrolle bajo esa modalidad, al mismo tiempo que pedirán la suspensión del debate hasta tanto se realicen las evaluaciones de salud mental correspondientes.

La resolución que adopten los jueces será determinante para establecer cómo continúa el proceso.

El crimen por el que Álvarez está acusado

El caso tiene como origen el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano.

De acuerdo con la información del caso, el músico asesinó a Díaz de cuatro disparos. Después del hecho, descartó el arma utilizada en una alcantarilla y se dirigió al conocido boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Posteriormente, Álvarez se entregó a la Justicia. En aquel momento, además, realizó declaraciones ante la prensa en las que se refirió al motivo por el cual había cometido el crimen. "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo", declaró.