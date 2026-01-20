Catamarca: Buscan intensamente a una mujer de 66 años desaparecida desde el 13 de enero

a Policía de Catamarca solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Dora Luisa Vega, una mujer de 66 años que se encuentra desaparecida desde el pasado 13 de enero en el departamento Valle Viejo.

Según la información oficial, Vega fue vista por última vez alrededor de las 08:00 horas, en la calle Tristán Lobo, del barrio San Isidro, y desde entonces no se registraron novedades sobre su ubicación.

La mujer es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,57 metros, posee tez trigueña, cabello corto de color negro y ojos marrón oscuro. Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.

Desde la fuerza indicaron además que presenta un diagnóstico de Síndrome Confusional Agudo (SCA), lo que incrementa la preocupación y la urgencia en su localización.

La denuncia fue radicada en la Unidad Judicial N°10, y en el operativo intervienen áreas especializadas como la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5) y la División Trata de Personas.

Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de inmediato a los números de emergencia 911, o a los teléfonos 3834-008879 (celular/WhatsApp) y 3834-437835 (fijo).