Caso Maradona: el nuevo juicio ya tiene fecha confirmada para abril

Un nuevo retraso en el calendario judicial

La búsqueda de justicia por la muerte de Diego Armando Maradona ha sumado un nuevo capítulo de espera que posterga, una vez más, el cierre de una de las causas más mediáticas de la historia argentina. El inicio del nuevo juicio, que originalmente estaba previsto para el próximo 17 de marzo, ha sido oficialmente postergado por los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, quienes fijaron la nueva fecha de inicio para el 14 de abril.

Esta decisión no fue un acto unilateral del tribunal, sino que los jueces la resolvieron tras recibir y analizar diversos pedidos formales realizados por las querellas, los fiscales y las defensas de los involucrados. Esta postergación se suma a una serie de alteraciones previas en el cronograma judicial; cabe recordar que el primer juicio estaba programado para comenzar el 1° de octubre de 2024, aunque finalmente logró dar inicio el 13 de marzo de 2025. Bajo este nuevo esquema, el debate comenzará a mediados de abril y se desarrollará, en principio, mediante dos audiencias por semana, con la salvedad de que el tribunal podrá sumar un tercer día de jornada si así lo considerara necesario para el avance de la causa.

El antecedente de la nulidad y el escándalo de la jueza Makintach

Para comprender la relevancia de este nuevo proceso, resulta imperativo repasar los motivos que llevaron a la anulación del debate anterior en mayo del año pasado. El proceso sufrió un golpe institucional sin precedentes cuando el Jurado de Enjuiciamiento procedió a la destitución de la jueza Julieta Makintach, quien fue removida de su cargo tras descubrirse que había grabado un documental secreto sobre el caso mientras ejercía sus funciones. Esta falta ética y profesional dinamitó la validez de las actuaciones realizadas hasta ese momento.

Antes de que se decretara la nulidad total, el juicio ya presentaba un avance considerable en su etapa probatoria, habiendo tomado declaración a un total de 44 testigos. Entre quienes pasaron por el estrado se encontraban figuras centrales del entorno del astro, como sus hijas Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de Verónica Ojeda y las hermanas del exfutbolista. También brindaron su testimonio la psiquiatra Agustina Cosachov, el dueño de la propiedad donde se produjo el deceso y los médicos que participaron en las maniobras desesperadas por intentar reanimarlo. En esta nueva instancia, y mediante un común acuerdo entre las partes, se ha tomado la determinación de reducir la cantidad de testigos citados para dotar al proceso de una mayor celeridad.

Los ocho imputados ante la mirada de la Justicia

El foco central del debate jurídico reside en determinar si la internación domiciliaria que siguió a la operación de Maradona por un hematoma subdural fue llevada a cabo con un nivel de negligencia tal que desencadenó su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020. Por esta razón, siete de los profesionales de la salud involucrados serán juzgados bajo la grave acusación de "homicidio con dolo eventual".

Este grupo que enfrentará el juicio ordinario incluye al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de Medidom Mariano Perroni, la médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el clínico Pedro Di Spagna. De forma paralela, la enfermera Dahiana Madrid, representada legalmente por el abogado Rodolfo Baqué, enfrentará un destino procesal distinto, ya que su caso será resuelto mediante un juicio por jurados. Argentina aguarda ahora que el próximo 14 de abril marque el comienzo definitivo del camino hacia la verdad técnica y jurídica sobre el final del ídolo máximo del fútbol mundial.