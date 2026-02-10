  • Dólar
  • BNA $1385 ~ $1435
  • BLUE $1410 ~ $1430
  • TURISTA $1800.5 ~ $1800.5

29 C ° ST 31.59 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca: un camión volcó sobre la Ruta Nacional 60, en La Cébila

10 Febrero de 2026 11.18

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 60, a la altura de la Quebrada de La Cébila, luego del vuelco de un camión ocurrido durante la noche.

El siniestro se registró en el kilómetro 1.152,500 de la traza, donde el vehículo de gran porte, que transportaba oxígeno líquido, volcó por causas que no fueron detalladas. A raíz del hecho, se mantienen medidas preventivas en el sector.

Desde el organismo nacional solicitaron a los conductores disminuir la velocidad al aproximarse a la zona afectada, no detenerse bajo ninguna circunstancia y respetar estrictamente las señales preventivas dispuestas en el lugar, con el fin de evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad vial.

Tags
La Cébila Ruta Nacional 60 Vuelco

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también