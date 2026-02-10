Peatonal Rivadavia: secuestran más de 25 aves silvestres comercializadas ilegalmente

En el marco de los operativos de control y vigilancia que se realizan de manera constante en el casco céntrico de la ciudad, personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) logró desarticular una maniobra de comercio ilegal de especies protegidas en la vía pública.

El procedimiento tuvo lugar anoche, minutos antes de las 22:40, mientras los efectivos policiales realizaban sus recorridos preventivos habituales por la Peatonal Rivadavia, específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Güemes y calle Zurita. En ese sector, los numerarios observaron a un hombre de 30 años de edad quien, de manera flagrante, se encontraba comercializando aves silvestres a los transeúntes.

Ante la detección de esta actividad ilícita, los agentes del COP informaron de inmediato lo sucedido a sus pares de la Comisaría Primera, quienes poseen la jurisdicción correspondiente sobre el área del microcentro. A su vez, se dio una rápida intervención al personal especializado de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia, organismo competente para el manejo y resguardo de la fauna autóctona. La coordinación entre las distintas dependencias permitió abordar la situación bajo los protocolos de protección ambiental necesarios para garantizar la integridad de los ejemplares afectados por el cautiverio.

Durante el operativo, las autoridades técnicas procedieron al secuestro formal de una jaula que contenía en su interior un total de 22 catas silvestres, las cuales estaban destinadas a la venta ilegal. El conteo total de las aves vinculadas al hecho superó los 25 ejemplares, marcando la relevancia del decomiso en términos de preservación de la biodiversidad local. Los especialistas de Flora y Fauna labraron las actuaciones de rigor pertinentes, asegurando que todo el proceso se ajustara estrictamente a lo normado en la Ley N° 4.855, que regula la protección de estas especies en el territorio provincial.

Este tipo de acciones en el espacio público busca no solo sancionar a quienes lucran con el tráfico de fauna, sino también concientizar sobre la prohibición de mantener en cautiverio a especies que deben permanecer en su hábitat natural. El hombre identificado durante el procedimiento quedó supeditado a las actuaciones judiciales correspondientes, mientras que las aves rescatadas fueron puestas a resguardo para su evaluación sanitaria y posterior disposición final según lo dictaminen los organismos de protección ambiental.

De esta manera, el operativo concluyó exitosamente con el retiro de la oferta ilegal en uno de los puntos de mayor circulación peatonal de la provincia.