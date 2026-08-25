Catamarca: la detuvieron por estafar a un comercio con transferencias truchas

El desarrollo de los acontecimientos institucionales comenzó en la franja matutina de la jornada de hoy, específicamente a las 11:00 horas. En ese momento, la central operativa activó los protocolos de seguridad ciudadana a través de un requerimiento del SAE-911. Esta alerta movilizó de manera inmediata a los efectivos de la Comisaría Sexta, quienes debieron trasladarse con rapidez hacia un punto neurálgico de la jurisdicción: la esquina conformada por la avenida Misiones y la calle Federico Argerich. La rapidez en la respuesta operativa permitió asegurar la escena y dar inicio formal a las actuaciones correspondientes en el lugar de los hechos, garantizando la contención de las partes involucradas y el control de la situación en la vía pública.

El Señalamiento de la Damnificada y la Modalidad del Ilícito Investigado

Una vez constituidos en el lugar, la labor policial permitió individualizar a las personas implicadas en el confuso episodio de índole comercial. Por un lado, se encontraba una mujer de 42 años de edad en calidad de damnificada y propietaria del local comercial donde se habría consumado el suceso. Fue esta misma ciudadana quien señaló directamente a una joven de apellido Brigido, de 29 años de edad, como la presunta autora de una maniobra irregular. De acuerdo con los datos recabados en la escena, la acusación se fundamenta en que la sospechosa habría efectuado la adquisición de mercadería en el establecimiento comercial utilizando como método de pago transferencias apócrifas, vulnerando así la buena fe comercial mediante la simulación de transacciones financieras electrónicas.

Procedimiento de Aprehensión, Secuestro de Evidencia y Curso Legal

Ante el señalamiento directo y la constatación de los hechos relatados por la comerciante, el personal policial procedió a formalizar la aprehensión de la joven de apellido Brigido. Como parte fundamental de las diligencias de rigor para preservar los elementos probatorios vinculados a la maniobra investigada, los uniformados procedieron al secuestro de un teléfono celular, dispositivo que presumiblemente habría sido empleado en la ejecución de las transferencias falsificadas. Con el fin de encausar legalmente el procedimiento, las autoridades invitaron formalmente a la damnificada de 42 años a radicar la denuncia formal en el Precinto Judicial N° 6. Finalmente, la aprehendida fue trasladada y alojada en la dependencia correspondiente conforme a las directivas del caso.