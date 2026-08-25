Inseguridad en Catamarca: recuperan una moto robada en el Parque Adán Quiroga

A primera hora de la jornada, precisamente a las 09:50, un alerta emitido por el SAE-911 movilizó a los efectivos de seguridad hacia una zona específica del Parque Adán Quiroga. Al llegar a una calle interna del predio, los uniformados pertenecientes a la Seccional Séptima y al COEM-Kappa desplegaron un rastrillaje que les permitió dar con un vehículo abandonado entre la espesa maleza del lugar.

El operativo de seguridad requirió de protocolos técnicos estrictos para asegurar la zona y preservar cualquier elemento de prueba que pudiera encontrarse en el sitio del hallazgo.

Procedimiento pericial y secuestro del rodado

Ante la presencia del vehículo en estado de abandono, los policías procedieron de manera inmediata al incautamiento del rodado. Para garantizar la rigurosidad de la investigación, se dio intervención formal a los pares de la Dirección General de Criminalística, quienes se apersonaron en el lugar para llevar a cabo todas las tareas de su especialidad, analizando la escena y documentando pericialmente la situación de la motocicleta.

Especificaciones técnicas del vehículo recuperado

El rodado hallado durante el procedimiento desplegado en el Parque Adán Quiroga responde a las siguientes características técnicas oficiales:

Marca y modelo: Motocicleta Honda XR

Cilindrada: 190 cc.

Condición de hallazgo: Abandonada entre la maleza de una calle interna

Estado procesal: Incautada por la fuerza policial

La investigación, el damnificado y la intervención de la Justicia

Tras el secuestro del vehículo, el personal policial interviniente profundizó las tareas investigativas mediante averiguaciones practicadas que permitieron esclarecer el origen del rodado. De este modo, los efectivos lograron establecer fehacientemente que la motocicleta sería producto de un ilícito.

En este hecho delictivo resultó damnificada una persona del sexo masculino, de 51 años, quien previamente había concurrido a sede judicial para radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 3.

A raíz de estos avances en la investigación, se informó de todo lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, autoridad judicial desde la cual se impartieron de manera directa las medidas a seguir para continuar con el expediente y deslindar responsabilidades en torno al ilícito perpetrado.