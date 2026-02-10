Catamarca: detuvieron a un hombre por prender fuego un rancho con dos niños en su interior

En un violento episodio que pudo haber terminado en tragedia, un hombre de 35 años fue aprehendido este mediodía en la localidad de La Falda, departamento Fray Mamerto Esquiú, tras ser señalado como el autor del incendio intencional de una vivienda donde se encontraban dos menores de edad.

Alrededor de las 12:00 horas, efectivos de la Comisaría de San Antonio, bajo el apoyo de los Grupos Infantería de Zona Norte y de Acción Motorizada (GAM-Pampa), se desplazaron hasta el lugar del siniestro. Allí procedieron a la detención de un sujeto identificado como de apellido Jeréz Fernández (35).

De acuerdo con las primeras investigaciones, el aprehendido habría iniciado el foco ígneo en un rancho construido por un hombre de 30 años. La estructura se encontraba dentro de un terreno que sería propiedad del ahora detenido, lo que sugiere un conflicto previo por la ocupación del lote.

La gravedad del hecho se acentuó por la presencia de dos niños de 1 año y 8 meses, y 5 años de edad, quienes se encontraban en el interior de la construcción al momento del ataque. Según el testimonio de vecinos de la zona, la rápida intervención permitió constatar que, afortunadamente, los menores no sufrieron lesiones y se encuentran en buen estado de salud.

Pese al esfuerzo de los uniformados por sofocar el incendio de manera inmediata, la precariedad de los materiales de la vivienda facilitó la propagación de las llamas. Los efectivos no lograron controlar el fuego y se registraron daños materiales totales.

El presunto autor fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartirán las directivas a seguir bajo la carátula correspondiente al hecho.