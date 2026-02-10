Catamarca: encontró una lampalagua de grandes dimensione en el patio de su casa

En la mañana de este martes, un inusual episodio alteró la calma de los vecinos de la zona centro. Alrededor de las 08:20 horas, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda debieron intervenir en una vivienda ubicada en la calle Buenos Aires, entre Junín y Maipú, luego de recibir un llamado de alerta a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911).

El propietario del inmueble, un hombre de 51 años, fue quien dio aviso a las autoridades tras descubrir con sorpresa la presencia de un reptil de gran tamaño en el patio de su residencia.

Con la autorización del morador, los uniformados ingresaron a la propiedad y confirmaron que se trataba de una lampalagua (Boa constrictor occidentalis). Al tratarse de una especie constrictora protegida por leyes ambientales, el personal policial procedió a su captura bajo protocolos de seguridad para garantizar la integridad del ejemplar y de los habitantes de la zona.

Tras el procedimiento inicial, se dio intervención inmediata a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. Especialistas de dicho organismo se hicieron presentes en el lugar para retirar al animal, el cual será evaluado y, posteriormente, reubicado en su hábitat natural.

Desde las autoridades recordaron la importancia de no intentar manipular este tipo de animales silvestres y dar aviso inmediato a los servicios de emergencia para una actuación profesional.