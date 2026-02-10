Estafa en Catamarca: pagó con un comprobante falso y terminó detenido

En horas de la madrugada de este martes, un hecho de estafa bajo la modalidad de "transferencia apócrifa" movilizó a los efectivos de la Comisaría Octava. El incidente tuvo lugar alrededor de la 01:10, cuando el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) alertó sobre un ilícito en un comercio ubicado en la intersección de las calles República Dominicana y Las Araucarias.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el damnificado, un hombre de 31 años, quien relató que un cliente acababa de realizar una compra de alimentos. Al momento de pagar, el sujeto exhibió en su teléfono celular un comprobante de transferencia bancaria que resultó ser falso, retirándose del lugar con la mercadería sin haber impactado el pago real.

Tras recabar la descripción física y de vestimenta del sospechoso, el personal policial inició un rastrillaje por las zonas aledañas. El operativo dio resultados positivos minutos después en la esquina de S. Sumak y Santo Domingo, donde interceptaron a un joven identificado con el apellido Vera, de 26 años.

El damnificado fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, paso fundamental para avanzar con la causa por estafa.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas a seguir para determinar si el sujeto cuenta con antecedentes por delitos de similares características.