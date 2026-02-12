Catamarca: Exclusión de hogar por violencia familiar culminó con el secuestro de un arsenal

En la mañana de hoy, a las 11:30 horas, un operativo policial se desplegó en un domicilio ubicado en la Manzana "LL" del Barrio San Antonio Sur, en la Capital catamarqueña. El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Comisaría Novena, conjuntamente con personal del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas COEM-Kappa, quienes colaboraban en el cumplimiento de una medida judicial de exclusión de hogar.

La orden había sido dispuesta por el Juzgado de Familia N° 2, a cargo de la Dra. Olga Amigot Solohaga, en el marco de una supuesta causa de violencia familiar. La medida recaía sobre un hombre de 45 años, quien debía abandonar el domicilio conforme a lo establecido por la Justicia.

El despliegue de fuerzas combinadas respondió a la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la disposición judicial y preservar la seguridad durante la ejecución de la orden.

Secuestro de armas y municiones

Durante el procedimiento, los efectivos policiales procedieron al secuestro de varias armas de fuego y cartuchos de distintos calibres, detectados en el inmueble. La incautación incluyó tanto armas cortas como largas, así como una considerable cantidad de municiones.

El detalle del material secuestrado es el siguiente:

Un revólver marca Visonte, calibre 22, con su respectiva funda.

Una carabina Lakefield, calibre 22, con su estuche.

Una pistola marca Bersa 9 mm., modelo TPR9.

Dos cargadores calibre 22.

Dos cajas con 93 cartuchos calibre 22, marca Cyclone.

Tres cajas con 150 cartuchos calibre 9 mm., marca Magtech.

Cuatro cajas con 200 cartuchos calibre 22, marca Remington.

Una caja de cartuchos Woffen, conteniendo 22 unidades calibre 9 mm.

La enumeración evidencia la diversidad y cantidad de armamento y municiones presentes en el domicilio al momento del procedimiento. El hallazgo se produjo en el contexto de la exclusión de hogar ordenada judicialmente.

Falta de documentación y disposición judicial

La medida de secuestro se llevó a cabo debido a que la persona involucrada carecía de la documentación correspondiente para la tenencia del armamento mencionado. Este elemento resultó determinante para que los efectivos procedieran a la incautación inmediata de las armas y municiones.

Tras el secuestro, todo el material quedó a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir. De este modo, la actuación policial se enmarcó estrictamente en el cumplimiento de la orden judicial y en la normativa vigente respecto a la tenencia de armas de fuego.

Un procedimiento en el marco de la violencia familiar

La intervención se produjo en el contexto de una supuesta causa de violencia familiar, circunstancia que motivó la decisión del Juzgado de Familia N° 2 de disponer la exclusión del hombre de 45 años del hogar. La actuación coordinada entre la Comisaría Novena y el COEM-Kappa permitió concretar la medida sin que se informaran incidentes durante el procedimiento.

La combinación de una orden de exclusión de hogar con el hallazgo de armas y municiones subraya la relevancia del operativo. La presencia de armamento en un domicilio alcanzado por una medida judicial en el marco de una causa de violencia familiar otorgó al procedimiento un carácter sensible y de alta responsabilidad institucional.

Coordinación y cumplimiento de la ley

El operativo desarrollado en el Barrio San Antonio Sur refleja la articulación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a las disposiciones emanadas por la autoridad competente.

La actuación conjunta de personal de la Comisaría Novena, y del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas COEM-Kappa, permitió no solo ejecutar la exclusión de hogar ordenada por el Juzgado de Familia N° 2, sino también asegurar el secuestro del material bélico hallado sin la documentación correspondiente.

De esta manera, el procedimiento llevado a cabo a las 11:30 en la Capital catamarqueña culminó con la exclusión del hombre de 45 años del domicilio y con el secuestro de armas y cartuchos de distintos calibres, quedando todo a disposición de la Justicia interviniente, que determinará los pasos procesales siguientes.