Catamarca: Extraen muestra genética a la madre del bebé cuyo féretro fue entregado vacío en la Maternidad

En el marco de la investigación judicial que conmociona a Catamarca, este martes se llevó a cabo una medida clave en la causa por la denuncia de una madre a la que le entregaron un féretro vacío tras la muerte de su bebé en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, ocurrida el 29 de diciembre de 2015.

Según información oficial brindada desde la Justicia, en horas de la mañana se realizó una extracción de sangre y de hisopado a la madre del recién nacido en el Laboratorio Forense Satélite del Poder Judicial, ubicado en Villa Dolores, con el objetivo de obtener una muestra genética para análisis de ADN.

Las autoridades judiciales indicaron que el estudio se realizará en esta provincia y que los resultados podrían estar disponibles en un plazo aproximado de 15 días. La muestra obtenida será cotejada con otra extracción realizada la semana pasada al cuerpo de un recién nacido que permanecía en la morgue del centro asistencial y que, según denunció la Maternidad, no habría sido retirado por familiares.

El objetivo de la Fiscalía es determinar si ambas muestras corresponden al mismo patrón genético, lo que permitiría establecer si se trata del hijo de la mujer denunciante.

Debido a que la madre y su familia son de escasos recursos, la Justicia dispuso su traslado en un vehículo oficial desde su lugar de residencia hasta la ciudad de Villa Dolores para cumplir con la medida judicial.

Cabe recordar que el caso tomó estado público la semana pasada, luego de que la Justicia ordenara la exhumación de un féretro en el cementerio de Palo Labrado, constatándose que en su interior no se encontraba el cuerpo del bebé, hecho que dio origen a la investigación en curso.