Catamarca prepara un operativo de seguridad por el 4º Moto-Encuentro: Moteros Unidos

La Jefatura de Policía de Catamarca, a través del Departamento Operaciones Policiales, diagramó un dispositivo de seguridad con motivo de la realización del "4º Moto-Encuentro: Moteros Unidos de Catamarca", previsto para los días viernes 9 y sábado 10 de octubre del corriente año. La actividad tendrá como sede las instalaciones del Camping Municipal de La Quebrada, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 4, en el sector oeste de la Capital.

De acuerdo con lo previsto, el encuentro contará con la participación estimada de entre 90 y 100 motociclistas provenientes de distintos lugares. La convocatoria incluirá actividades de camaradería y una caravana que recorrerá diferentes sectores de la ciudad, con un itinerario establecido para la circulación de los participantes.

Ante la cantidad de motociclistas que se espera para las distintas actividades, las autoridades policiales organizaron un esquema preventivo destinado a acompañar el desarrollo de la convocatoria y ordenar el desplazamiento de los vehículos por las arterias contempladas en el recorrido.

El dispositivo tendrá especial importancia durante la jornada del sábado, cuando se concrete la denominada "Caravana Motera", que partirá desde el camping y atravesará avenidas y calles de la Capital hasta llegar al Paseo de la Fe. Allí se realizará uno de los momentos tradicionales del encuentro: la bendición de cascos en la Catedral Basílica.

Viernes de acampe familiar y camaradería

La programación comenzará con una actividad prevista para este viernes 9 de octubre, cuando se realizará un acampe familiar y de camaradería entre las 21 y las 00 en el Camping Municipal de La Quebrada.

Durante esa franja horaria, los asistentes podrán participar de distintas propuestas recreativas que forman parte de la convocatoria. Según lo informado, se desarrollarán juegos, sorteos y números artísticos provinciales, en un espacio destinado al encuentro y a la convivencia entre los participantes.

La actividad se enmarca en la programación del cuarto Moto-Encuentro de Moteros Unidos de Catamarca, que reunirá a motociclistas de distintos puntos y tendrá como lugar central el predio municipal situado sobre la Ruta Provincial Nº 4.

La organización policial contempla el desarrollo de las actividades en el camping y, particularmente, los movimientos que se producirán al día siguiente, cuando los participantes salgan a las calles para realizar la caravana prevista en el cronograma.

La Caravana Motera recorrerá la Capital

El momento central del operativo de circulación tendrá lugar el sábado 10 de octubre, a partir de las 18:00, con la salida de la "Caravana Motera" desde el Camping Municipal de La Quebrada.

El recorrido de ida comprenderá la Ruta Provincial Nº 4 y la avenida Enrique Ocampo, desde donde los motociclistas continuarán hasta la plaza La Alameda. Posteriormente, avanzarán por calle San Martín hasta llegar a calle Sarmiento, para culminar el trayecto en el Paseo de la Fe, donde se llevará a cabo la tradicional bendición de cascos en la Catedral Basílica.

Esta primera parte del itinerario conectará el sector oeste de la Capital con el área céntrica, por medio de arterias que podrían registrar una circulación importante de motocicletas durante el paso de la caravana. Por ese motivo, se solicitó a los conductores prestar atención a las condiciones del tránsito y contemplar el recorrido establecido para la actividad.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, los participantes emprenderán el regreso al Camping Municipal de La Quebrada. El trayecto de vuelta también incluirá diversas calles y avenidas de la ciudad, por lo que las recomendaciones preventivas abarcan tanto el desplazamiento hacia el Paseo de la Fe como el retorno al lugar de concentración.

El itinerario previsto para el regreso

Luego de la bendición de cascos en la Catedral Basílica, la caravana iniciará el regreso por calle Sarmiento, continuará por la avenida Belgrano y seguirá por la avenida Bartolomé de Castro.

El recorrido proseguirá por el Camino Viejo a El Jumeal y la avenida Juan Pablo Segundo, en inmediaciones del Parque de los Vientos y del Dique El Jumeal. Desde allí, los motociclistas continuarán por la avenida Enrique Ocampo y la Ruta Provincial Nº 4 hasta arribar nuevamente al Camping Municipal de La Quebrada.

El trayecto establecido incluye, por lo tanto, distintos puntos de circulación de la Capital, tanto en el sector céntrico como en las avenidas que conectan con la zona oeste. La extensión del itinerario y la participación estimada de entre 90 y 100 motociclistas motivaron el pedido de extremar las precauciones durante el horario de la actividad.

Qué sectores se recomienda evitar el sábado

Debido a la circulación prevista de una importante cantidad de motociclistas, se solicitó a los conductores circular con precaución y, en lo posible, evitar transitar el sábado 10 de octubre entre las 18:00 y las 20:00 por las avenidas y calles comprendidas en el recorrido.

Los sectores señalados en la recomendación son los siguientes:

Avenida Enrique Ocampo.

Avenida Belgrano.

Avenida Bartolomé de Castro.

Avenida Juan Pablo Segundo , incluida la zona frente al Parque de los Vientos.

, incluida la zona frente al Parque de los Vientos. Camino Viejo a El Jumeal.

Calles San Martín y Sarmiento.

La recomendación está vinculada con el paso de la caravana y busca que los conductores tengan en cuenta los desplazamientos previstos antes de circular por esas arterias. El horario señalado comprende el período establecido para el desarrollo de la actividad motera, durante el cual se espera una mayor presencia de motociclistas en los sectores incluidos en el itinerario.