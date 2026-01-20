  • Dólar
Siján

Catamarca: una mujer fue atacada a machetazos por su pareja

El grave episodio ocurrió durante la siesta en la localidad de Siján, departamento Pomán. La víctima sufrió múltiples cortes y debió ser derivada de urgencia a la Capital. El agresor se dio a la fuga y es intensamente buscado.

(Foto ilustrativa)
(Foto ilustrativa)

20 Enero de 2026 19.23

Un gravísimo hecho de violencia de género se registró durante la siesta de este martes en la localidad de Siján, en el departamento Pomán, y generó una profunda conmoción en la comunidad.

Según informó Radio Valle Viejo, tras una discusión, un sujeto atacó de manera violenta a su pareja utilizando un machete, provocándole diversos cortes en distintas partes del cuerpo.

A pesar de la agresión, la mujer logró pedir auxilio y dar aviso a un allegado, quien al llegar al lugar solicitó de inmediato una ambulancia para asistirla.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital de Saujil, pero debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales médicos resolvieron su derivación al Hospital San Juan Bautista, en la ciudad Capital, de acuerdo a fuentes policiales.

En tanto, el agresor, identificado con el apellido Díaz, se dio a la fuga tras el ataque. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad implementaron un amplio operativo de búsqueda para dar con su paradero.

El caso quedó bajo investigación y se encuadra como un nuevo episodio de violencia extrema en contexto de género ocurrido en el interior de la provincia de Catamarca.

