Catamarca: una mujer fue atacada a machetazos por su pareja

Un gravísimo hecho de violencia de género se registró durante la siesta de este martes en la localidad de Siján, en el departamento Pomán, y generó una profunda conmoción en la comunidad.

Según informó Radio Valle Viejo, tras una discusión, un sujeto atacó de manera violenta a su pareja utilizando un machete, provocándole diversos cortes en distintas partes del cuerpo.

A pesar de la agresión, la mujer logró pedir auxilio y dar aviso a un allegado, quien al llegar al lugar solicitó de inmediato una ambulancia para asistirla.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital de Saujil, pero debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales médicos resolvieron su derivación al Hospital San Juan Bautista, en la ciudad Capital, de acuerdo a fuentes policiales.

En tanto, el agresor, identificado con el apellido Díaz, se dio a la fuga tras el ataque. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad implementaron un amplio operativo de búsqueda para dar con su paradero.

El caso quedó bajo investigación y se encuadra como un nuevo episodio de violencia extrema en contexto de género ocurrido en el interior de la provincia de Catamarca.