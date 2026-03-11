Imputaron al acusado de mantener cautiva a su pareja en el Hospedale del Peregrino

Un hombre de apellido Ocampo, oriundo del departamento Belén, fue trasladado este jueves desde la Comisaría Primera hasta el edificio de la Fiscalía General, donde fue formalmente imputado e indagado en el marco de una causa vinculada a un presunto hecho de violencia de género.

La audiencia estuvo a cargo de la fiscal especializada en Violencia Familiar y de Género, Dra. Alejandra Ruth Antonino, quien tomó declaración al acusado y le notificó los cargos que pesan en su contra.

El procedimiento judicial se realizó luego de que el hombre fuera denunciado el lunes por su pareja, quien aseguró haber sido mantenida cautiva en una habitación del hospedaje El Peregrino.

El hecho denunciado ocurrió mientras ambos se encontraban alojados en ese lugar, en una situación vinculada al tratamiento médico de su hijo menor de edad.

La denuncia presentada el lunes

De acuerdo con la información vinculada al caso, la denuncia fue realizada el lunes por la mañana, cuando la mujer manifestó que su pareja la había mantenido privada de su libertad en una de las habitaciones del hospedaje El Peregrino. Según lo señalado en la presentación judicial, la pareja se encontraba alojada en ese establecimiento debido a que estaban atravesando el tratamiento médico de su hijo menor de edad en el Hospital de Niños.

En ese contexto, la denunciante aseguró que el hombre la habría mantenido cautiva dentro de la habitación, lo que derivó en la intervención de las autoridades y la posterior detención del acusado.

A partir de esa denuncia, la causa quedó en manos de la fiscalía especializada en Violencia Familiar y de Género, que inició las actuaciones correspondientes para investigar los hechos.

La audiencia de indagatoria

Durante la jornada de este jueves se llevó adelante la audiencia de indagatoria, una instancia procesal clave dentro del proceso penal en la que el imputado tiene la posibilidad de declarar y responder a las acusaciones formuladas por la fiscalía.

En esta audiencia, el acusado contó con la asistencia del defensor oficial en turno, quien lo representó durante el procedimiento judicial. En ese marco, la fiscal Alejandra Ruth Antonino le imputó a Ocampo una serie de delitos vinculados con los hechos denunciados por la mujer.

Los cargos formulados incluyen:

Privación ilegítima de la libertad

Lesiones doblemente calificadas por mediar relación de pareja y por violencia de género

Amenazas simples

Estas imputaciones se basan en la denuncia presentada por la mujer y en las actuaciones realizadas en el inicio de la investigación.

La postura del acusado

Durante la audiencia, el imputado decidió prestar declaración ante la fiscalía. Según se informó, el acusado negó los hechos que se le atribuyen, rechazando las acusaciones relacionadas con la denuncia presentada por su pareja.

En su declaración, el hombre negó haber cometido los delitos que le fueron imputados, postura que quedó registrada dentro del expediente judicial.

La audiencia concluyó tras la declaración del imputado y la notificación formal de los cargos, en una instancia que forma parte del proceso de investigación que ahora continuará en manos de la fiscalía.

Situación procesal y próximos pasos

Luego de la indagatoria, el acusado continuará detenido de manera provisoria, mientras la fiscalía avanza con las actuaciones del caso.

La continuidad de la detención dependerá de los próximos pasos procesales que deberá definir la fiscal a cargo de la causa. En particular, la fiscal Alejandra Ruth Antonino aguarda contar con un documento clave para evaluar la situación judicial del imputado.

Se trata de la planilla de antecedentes, un informe que permitirá conocer si el acusado posee antecedentes penales previos.

Con esa información, la fiscalía determinará si corresponde solicitar una audiencia de control de detención, instancia en la que un juez deberá analizar la legalidad y la continuidad de la detención del acusado. Hasta tanto se cuente con ese informe, el hombre permanecerá detenido.

Investigación en curso

La causa continúa bajo investigación dentro de la fiscalía especializada en Violencia Familiar y de Género, que interviene en los hechos denunciados.

En esta etapa del proceso judicial, las autoridades deberán analizar las pruebas reunidas, evaluar los testimonios y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder. El expediente se encuentra en fase inicial, por lo que la investigación seguirá avanzando con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho denunciado y definir la situación procesal del imputado.

Mientras tanto, el acusado permanece detenido a disposición de la fiscalía, a la espera de las próximas definiciones judiciales vinculadas al desarrollo de la causa.