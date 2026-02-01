Detienen a un hombre que ingresó a robar en un domicilio en Catamarca

En horas de la madrugada de hoy, alrededor de la 01:15, personal de la Comisaría Décima concretó la aprehensión de un hombre de 38 años, de apellido Velázque, y el secuestro de un arma de fabricación casera, en un operativo desarrollado en la esquina de avenida Alem y calle Florida.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), del Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FENIX) y del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa). Según se informó, el sujeto habría ingresado previamente a una vivienda de la zona con aparentes intenciones de cometer un ilícito, para luego darse a la fuga, siendo interceptado momentos después en el lugar mencionado.

Durante la intervención, el hombre habría amenazado con el arma de fabricación casera tanto a transeúntes que se encontraban ocasionalmente en el sector como al personal policial actuante, motivo por el cual el elemento fue incautado y quedó en calidad de secuestro.

Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas judiciales a cumplimentar.