"El Gran SOEM", la marcha sindical de Catamarca postulada a los Gardel 2026

La marcha "El Gran SOEM", que con el paso del tiempo se consolidó como el himno del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de San Fernando del Valle de Catamarca, fue oficialmente postulada para participar en los Premios Gardel 2026, el máximo reconocimiento de la industria musical argentina. La obra recibió el certificado de postulación tras cumplir con todos los requisitos establecidos por CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas), entidad organizadora de los galardones.

La postulación corresponde específicamente a la categoría "Mejor videoclip corto", y representa un acontecimiento inédito para el sindicato, que por primera vez en sus 80 años de historia participa con una obra artística en los Premios Gardel. El registro audiovisual presentado fue realizado en el marco de las actividades conmemorativas por el aniversario de la institución y refleja un momento de fuerte carga simbólica para los trabajadores municipales.

La obra surgió por iniciativa del trompetista Gabriel Aguirre, quien impulsó el proyecto junto al bajista y secretario de Cultura y Turismo del SOEM, Daniel "Lechu" Herrera. Ambos coincidieron en la necesidad de contar con una pieza musical que representara la identidad, la historia y el sentido de pertenencia de los trabajadores municipales, dando origen a una marcha que rápidamente fue adoptada por la comunidad sindical.

La composición musical estuvo a cargo de Gabriel Aguirre, mientras que la letra fue escrita por Daniel Herrera, logrando una combinación que rescata valores como la unidad, la lucha colectiva y el orgullo de pertenecer al SOEM. La interpretación vocal fue realizada por el cantante Miguel Melian, cuya participación aportó fuerza expresiva y emotividad a la obra.

"El Gran SOEM" contó además con la participación especial de la Banda de Música de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, sumando un carácter institucional y ceremonial al proyecto. A esto se agregó la colaboración de los músicos Jorge Aguirre, Jorge Ponce y Gabriel Cano, todos ellos exintegrantes de la Banda de Música de la Policía de Catamarca, lo que reforzó la calidad musical y el profesionalismo de la producción. La asistencia técnica estuvo a cargo de Gustavo Oliva, responsable de garantizar los aspectos sonoros y técnicos del registro.

Para los trabajadores municipales, la postulación tiene un valor que trasciende lo artístico. Se trata de un reconocimiento simbólico a la historia del sindicato, a su identidad colectiva y a su presencia sostenida en la vida social y laboral de la ciudad. La obra no solo funciona como una marcha sindical, sino también como una expresión cultural que refleja el compromiso y la trayectoria del SOEM a lo largo de ocho décadas.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital cuenta actualmente con una importante infraestructura institucional, que incluye un edificio central ubicado frente a la Plaza de La Estación, la FM Radio SOEM 90.7, una sala velatoria y el Predio Social y Deportivo Padre Mujica, espacios que refuerzan su rol social y comunitario.

La postulación de "El Gran SOEM" a los Premios Gardel 2026 se inscribe así como un hito histórico para la institución y como un reconocimiento al trabajo colectivo, la cultura sindical y la producción artística local, llevando el nombre del SOEM y de Catamarca a uno de los escenarios más importantes de la música nacional.