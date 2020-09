Facundo Astudillo Castro: citan a declarar a la ex novia y a dos amigos

La ex novia de Facundo Astudillo Castro y dos amigos que tuvieron contacto con él antes y poco después de que se fuera de su casa de la localidad de Pedro Luro el 30 de abril último, fueron citados a declarar como testigos la semana próxima por los tres fiscales que intervienen en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte, informaron hoy fuentes judiciales.



Por otra parte, los fiscales rechazaron un pedido de los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo, para que se cite a declarar a dos oficiales del puesto de vigilancia de la localidad de Teniente Origone, ya que aún se desconoce si pudieron tener "algún grado de participación en el hecho" y deban ser llamados eventualmente a declarar como imputados.



Los voceros detallaron que para el próximo lunes fue convocada a prestar una declaración testimonial virtual Daiana González, la joven con la que Facundo había concluido una relación sentimental y a cuya casa de Bahía Blanca se dirigía cuando desapareció, con intenciones de recomponer la relación.



También para la semana próxima el equipo de fiscales integrado por el federal bahiense Santiago Ulpiano Martínez; por Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y por el jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, tiene previsto escuchar a dos amigos de Facundo.



Los voceros explicaron que uno de ellos es quien vio al joven antes de que se fuera de su casa de Pedro Luro y, el otro, quien recibió un mensaje de texto desde el teléfono de Facundo cuando ya había partido rumbo a Bahía Blanca.



También fueron llamados a declarar como testigos un joven de la localidad de Mayor Buratovich, otro de Teniente Origone y un tercer hombre que dijo haber visto movimientos en el lugar donde finalmente fueron hallados los huesos esqueletizados de Facundo, el 15 de agosto pasado.



Según las fuentes, el testigo de Origone hizo de nexo para que se presentara a declarar en la causa la mujer que dijo haber trasladado a Facundo en su auto hasta cruce de la ruta 3 con las vías, unos kilómetros antes del puesto de control fitosanitario.



Los voceros indicaron que, por el momento, no está previsto que esta testigo declare nuevamente la semana que viene.



Por otra parte, los fiscales rechazaron un pedido formulado por la querella para que se cite a declaración testimonial a dos oficiales del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, identificados por sus apellidos Pagano y Janovsky Dmitriks.



En el escrito, los fiscales señalaron que "tomando en consideración que dentro de las hipótesis investigadas se encuentra la presunta desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, por parte de funcionarios que forman parte del aparato estatal y, desconociendo por el momento si los mentados tendrían algún grado de participación en el hecho, pudiendo eventualmente formularse una imputación en su contra, no habrá de hacer lugar".



Por su parte, el abogado Leandro Aparicio aseguró hoy que en el cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri donde fueron hallados los restos del joven, se encontraron más huesos que serían de "por lo menos un cuerpo o dos", por lo que consideró a ese sitio "un cementerio clandestino de la Policía bonaerense"



"Hace tres días fueron los policías federales ahí y se acercan unos pescadores que les dicen que había restos humanos. Van a ver y era un maxilar. Llaman al Equipo Argentino de Antropología Forense y por foto les dicen que ese maxilar no se corresponde con el de Facundo. Ayer nos mandaron fotos, hay todo un cuerpo, por lo menos uno o dos; estamos ante un cementerio clandestino de la bonaerense", aseguró el querellante Leandro Aparicio.



En declaraciones a El Destape Radio, el abogado volvió a denunciar que hay testigos de la causa por la muerte de Facundo que están "aterrorizados" y aseguró que apelarán a organismos internacionales para que "se preocupe el mundo" de lo que sucede.



"Es este país hay burócratas, hay ñoquis y hay de todo pero no hay gente que se preocupe por los testigos amenazados por la policía", añadió Aparicio, quien consideró que la fuerza bonaerense es la que "maneja todo".



En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, manifestó hoy que la administración de Axel Kicillof desea que la Justicia "acelere la investigación para, lo más rápido posible, determinar en qué condiciones falleció" el muchacho.



Los restos de Facundo Astudillo Castro (22) fueron inhumados ayer en el cementerio de Pedro Luro, tras ser llevados allí desde Buenos Aires, donde fueron analizados por un equipo de 15 peritos forenses que concluyó que pertenecían al joven y que aún trabaja para determinar las circunstancias de la muerte.



El joven fue visto con vida por última vez el 30 de abril último, cuando en plena cuarentena por el Covid-.19 dejó su casa de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su ex novia.



En el trayecto fue detenido en, al menos, un control policial por violar el aislamiento, aunque se lo dejó continuar y, según cree su madre, tras ello fue desaparecido por la Policía bonaerense.



A instancias de la querella, la causa es investigada bajo la carátula "desaparición forzada" por la Justicia Federal de Bahía Blanca, que apartó del caso a la Policía bonaerense y puso a cargo a la Policía Federal Argentina.