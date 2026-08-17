Fuego y destrucción: una camioneta ardió por completo en Catamarca

La tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida de manera abrupta cuando el reloj marcaba las 02:50. A través de una comunicación formal establecida con el SAE-911, el personal especializado de motoristas del COEM-Kappa tomó conocimiento directo de una situación de extrema emergencia que se estaba desarrollando en la vía pública: un incendio de proporciones alarmantes se desataba en la calle Sarmiento al 100.

La premura del aviso obligó a un desplazamiento inmediato hacia el lugar de los hechos, donde la gravedad del escenario requirió la rápida y coordinada intervención de múltiples dependencias provinciales para evitar una tragedia mayor en la zona afectada.

El Arribo al Lugar y el Foco Ígneo en el rodado

Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos policiales constataron de manera directa la veracidad de la alerta recibida. Tras una evaluación preliminar de la escena, determinaron que el foco ígneo se habría originado en el interior de una camioneta Ford F-100, por causas que hasta el momento continúan siendo materia de rigurosa investigación.

Ante la magnitud de las llamas y el peligro inminente de propagación, los uniformados actuaron con celeridad solicitando de inmediato la presencia de sus pares especializados de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia. Los bomberos desplegaron las maniobras técnicas necesarias para combatir y sofocar las llamas que afectaban al vehículo.

Resumen técnico de la intervención y daños

Para comprender la dimensión del operativo y el saldo material del siniestro, se detallan a continuación los puntos clave de la intervención:

Hora de la alerta: 02:50 de la madrugada.

Canal de comunicación: SAE-911.

Fuerza interviniente inicial: Motoristas del COEM-Kappa.

Ubicación exacta del siniestro: Calle Sarmiento al 100.

Vehículo afectado: Camioneta Ford F-100.

Origen del fuego: Interior del rodado (por causas que se investigan).

Fuerza de combate del fuego: Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

Magnitud de los daños: Daños materiales totales en el rodado.

Actuaciones de rigor y directivas judiciales

Una vez controlado el fuego y garantizada la seguridad en el perímetro de la calle Sarmiento al 100, la labor institucional continuó en el ámbito legal y administrativo correspondiente.

En este sentido, cabe mencionar que sumariantes de la Unidad Judicial N° 7 se apersonaron en la escena para labrar las actuaciones de rigor pertinentes. Todo el procedimiento se lleva a cabo bajo las estrictas directivas emanadas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, la cual supervisa el avance de las pericias orientadas a esclarecer fehacientemente cómo se originó el fuego que destruyó por completo la camioneta Ford F-100.