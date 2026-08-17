Susto en el Día del Niño: una ráfaga levantó un inflable y dos chicos sufrieron heridas

Un fuerte remolino levantó un tobogán inflable de los Minions en el Parque de la Democracia, en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, mientras varios chicos jugaban en la estructura. Dos menores cayeron al suelo y fueron trasladados al hospital.

El episodio ocurrió ayer por la tarde durante los festejos por el Día del Niño. Una fuerte ráfaga hizo que la estructura, de aproximadamente tres metros de altura, se elevara repentinamente.

Como consecuencia del movimiento, los chicos que estaban dentro del inflable cayeron al suelo. El momento quedó registrado en un video que muestra cómo la estructura es levantada por el viento.

Los adultos que estaban en el lugar corrieron para ayudar a los chicos y evitar que la estructura siguiera siendo arrastrada por el viento.

Tras lo ocurrido, dos menores fueron asistidos y trasladados al Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje, según informó Radio Verdad.

De acuerdo con el parte médico, ambos sufrieron traumatismos leves de cráneo. Luego de recibir atención, quedaron en observación para controlar su evolución.

El episodio generó preocupación entre las familias que participaban de las actividades por el Día del Niño en el parque.



