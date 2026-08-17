Operativos vehicular: secuestraron 16 rodados y arrestaron a una persona

Efectivos policiales continúan desarrollando operativos de control vehicular e identificación de personas tanto en la Capital como en diferentes departamentos del interior provincial. Los procedimientos forman parte de recorridos preventivos realizados por distintas dependencias de la Policía en sus respectivas jurisdicciones.

En esta oportunidad, participaron efectivos de las Seccionales Cuarta y Décima de la Capital, además de personal de San José, departamento Santa María, y de las Comisarías Departamentales Belén, Pomán y Santa Rosa. El despliegue contó además con la participación conjunta de diferentes grupos especiales de la Institución, que acompañaron las tareas preventivas y los controles efectuados durante los recorridos.

Las intervenciones tuvieron como ejes principales la verificación de vehículos y la identificación de personas dentro de las jurisdicciones correspondientes a cada dependencia policial.

Dieciséis vehículos fueron incautados

Como resultado de los controles realizados, los efectivos procedieron a la incautación de 16 rodados de diferentes tipos. El mayor número correspondió a motocicletas. En total, fueron incautadas nueve motos de distintas marcas y cilindradas. A ellas se sumaron cuatro automóviles y tres camionetas.

De acuerdo con la información proporcionada, las medidas se adoptaron debido a que los conductores de los vehículos infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito y en el Código de Faltas de la Provincia.

El procedimiento contempló la correspondiente elaboración de las actas de infracción y el posterior traslado de los rodados. El detalle de los vehículos incautados es el siguiente:

9 motocicletas , de distintas marcas y cilindradas.

, de distintas marcas y cilindradas. 4 automóviles .

. 3 camionetas .

. Total: 16 rodados.

Las unidades fueron retiradas de circulación en el marco de los procedimientos efectuados por los efectivos policiales en las distintas jurisdicciones.

El traslado de los rodados

Luego de constatar las infracciones correspondientes, los policías procedieron a labrar las actas de infracción. Una vez cumplida esa instancia, los vehículos fueron remitidos a las dependencias correspondientes. Según se informó, los rodados quedaron a disposición de las dependencias policiales y los corralones municipales correspondientes.

El procedimiento permitió documentar cada una de las infracciones detectadas durante los controles y disponer el traslado de los vehículos involucrados.

La intervención se desarrolló de manera coordinada entre las diferentes dependencias que participaron de los operativos, tanto en la Capital como en Belén, Pomán, Santa Rosa y San José, departamento Santa María.

Un arresto durante los procedimientos

Además de la incautación de los vehículos, los operativos dejaron como resultado el arresto de una persona mayor de edad.

La información proporcionada no especifica mayores detalles respecto de las circunstancias que derivaron en ese arresto, pero sí establece que la persona fue detenida durante el desarrollo de las tareas realizadas por los efectivos policiales.

De esta manera, los resultados de los procedimientos incluyeron tanto actuaciones vinculadas con infracciones de tránsito como una intervención que derivó en el arresto de una persona mayor de edad.