Secuestraron droga, un revólver calibre 22 y tres personas fueron detenidas

Efectivos de la Comisaría Octava, con la colaboración de sus pares de la Seccional Cuarta, del GIR-Norte y del COEM-Kappa, se constituyeron en la intersección de la avenida México y calle Abel Delgado, en la Capital, luego de que se informara que en el lugar se estaría produciendo un desorden.

La presencia de los efectivos permitió realizar el despeje del sector y avanzar posteriormente con la identificación de las personas que se encontraban en el lugar. En ese contexto se produjo el procedimiento que derivó en el secuestro de sustancias estupefacientes y de un arma de fuego, además de la aprehensión de tres personas que quedaron posteriormente a disposición de la Justicia.

La intervención contó con la participación de distintas unidades policiales y, ante el hallazgo de las sustancias, se solicitó además la presencia de personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas.

Un joven llevaba droga y un arma

Luego de despejar el lugar, los policías identificaron y aprehendieron a un joven de 23 años. El procedimiento se produjo cuando los efectivos le solicitaron que diera apertura a una riñonera que llevaba consigo.

Al revisar su contenido, los uniformados observaron envoltorios con sustancias estupefacientes, además de un revólver calibre 22. El hallazgo derivó en la intervención de personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas, que se hizo presente en el lugar para continuar con las actuaciones correspondientes relacionadas con las sustancias encontradas.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento, las sustancias secuestradas se tratarían de marihuana y cocaína.

Intervino la Dirección Drogas Peligrosas

Ante el hallazgo de los envoltorios, los efectivos solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas. El procedimiento se desarrolló con conocimiento del Juzgado Federal, desde donde se dio intervención en relación con el secuestro de las sustancias.

Los efectivos especializados procedieron al secuestro de la sustancia que se trataría de marihuana y cocaína, mientras continuaban las actuaciones vinculadas con el procedimiento iniciado por el desorden registrado en la intersección de avenida México y calle Abel Delgado.

Dos personas fueron aprehendidas

El operativo también derivó en la aprehensión de otras dos personas. Se trata de un hombre y una mujer, ambos de 32 años, identificados con los apellidos Roldán y Venezuela y Paiva, respectivamente.

Según la información del procedimiento, ambos habrían entorpecido el accionar policial durante la intervención. De esta manera, el operativo terminó con un total de tres personas aprehendidas: el joven de 23 años en cuyo poder se encontraron los elementos mencionados y el hombre y la mujer de 32 años que habrían interferido en el procedimiento.

Además de las sustancias, los policías procedieron finalmente a la incautación del arma de fuego, un revólver calibre 22 que había sido encontrado en el interior de la riñonera. La intervención quedó así vinculada a distintos elementos incorporados al procedimiento: sustancias que se tratarían de marihuana y cocaína, un arma de fuego y tres personas aprehendidas.

Concluida la intervención inicial, los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas que debían cumplimentarse.

El procedimiento se inició a partir de un llamado o aviso relacionado con un desorden en la vía pública y terminó con la participación de distintas dependencias policiales, la intervención de la Dirección Drogas Peligrosas y la puesta a disposición de la Justicia de las tres personas involucradas.