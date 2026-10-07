Investigan un intento de femicidio y la muerte del hombre señalado como autor

Durante la siesta de este miércoles se reportó en Ancasti un intento de femicidio, un hecho que generó la intervención policial y judicial en esa localidad.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento a la que accedió La Unión, un hombre había sido señalado como el autor del hecho. A partir de esa situación, efectivos policiales se dirigieron a buscarlo con el objetivo de intervenir en el caso.

Sin embargo, al llegar al lugar donde se encontraba, los policías lo hallaron sin vida. La situación abrió entonces una segunda línea de investigación vinculada con las circunstancias en las que se produjo su muerte.

La Justicia investiga los dos hechos

La Justicia intervino para esclarecer tanto el episodio denunciado como la muerte del hombre señalado como presunto autor. Por el momento, existe poca información oficial sobre ambos acontecimientos y no se encuentran establecidos todos los detalles relacionados con lo sucedido.

En particular, se investiga si la muerte del hombre fue consecuencia de un suicidio o si ocurrió de otra manera, por lo que las circunstancias todavía deben ser determinadas.

La investigación deberá avanzar sobre ambos hechos de manera diferenciada, procurando establecer qué ocurrió durante la siesta de este miércoles y cuáles fueron las circunstancias que llevaron posteriormente al hallazgo del hombre sin vida.