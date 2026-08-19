La Policía de Catamarca cumple 203 años: "La delincuencia está controlada"

Las fuerzas policiales de Catamarca celebran en agosto de 2026 sus 203 años de vida institucional, una fecha que dio lugar a una serie de actividades organizadas en el marco de la denominada Semana de la Policía. Los festejos centrales de apertura se desarrollaron en el Anfiteatro de Valle Viejo, con una jornada abierta a la comunidad.

La celebración del aniversario combina distintos momentos destinados a reunir a los efectivos, a la plana mayor de la institución y a la sociedad. En ese contexto, las actividades no se limitan a los actos protocolares, sino que también incluyen instancias religiosas y encuentros destinados a compartir con la comunidad y con los propios integrantes de la fuerza.

Este miércoles, los festejos continuaron con la presencia de los efectivos y de toda la plana mayor en una celebración religiosa desarrollada en la Catedral Basílica "Nuestra Señora del Valle". Allí, el Jefe de Policía, Comisario general Marcos Manuel Herrera dialogó con la prensa y brindó detalles sobre las actividades previstas, además de realizar una evaluación sobre las estrategias de seguridad y la situación delictiva en la provincia.

La celebración religiosa

Durante su diálogo con los medios, Herrera puso especial énfasis en el sentido religioso de la jornada y en el vínculo entre la institución policial, sus integrantes y la comunidad a la que presta servicio.

"Hoy estamos a los pies de Nuestra Madre del Valle, como todos los años lo hacemos, para darle gracia y pedirle por supuesto por todo el personal que integra nuestra querida institución, como así también por toda la sociedad a quien nos debemos", expresó el funcionario policial.

La presencia de los efectivos y de la plana mayor en la Catedral Basílica forma parte de una tradición dentro de las actividades previstas por el aniversario de la institución. El mensaje del comisario general estuvo centrado tanto en quienes integran la Policía de Catamarca como en el conjunto de la sociedad, a la que definió como destinataria del trabajo de la fuerza.

La programación de la Semana de la Policía también incluyó actividades realizadas durante el sábado pasado. En el marco del 203° aniversario, una de las propuestas destacadas fue una peregrinación al Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle, en una jornada que tuvo como escenario a Valle Viejo.

El acto central y el cierre de los festejos

Las celebraciones por el aniversario continuarán hasta este próximo sábado, cuando está previsto el acto central frente al Estadio Bicentenario. La jornada tendrá como uno de sus momentos principales el desfile, que reunirá a los integrantes de la institución en el marco de la conmemoración.

Luego del acto y del desfile, la programación contempla una cena. Según explicó Herrera, será una instancia destinada a que los integrantes de la fuerza puedan reunirse y compartir el cierre de las actividades. A la noche será la cena "para festejar y poder brindar con todos los camaradas", señaló el comisario general al referirse a la última etapa de los festejos.

De esta manera, la Semana de la Policía reúne actividades religiosas, encuentros abiertos a la comunidad, una peregrinación, el acto central y el desfile, además de una cena destinada al personal de la institución.

Sobre los operativo de seguridad

Más allá de las actividades conmemorativas, el aniversario también se convirtió en una oportunidad para analizar las acciones que lleva adelante la Policía de Catamarca frente a los hechos delictivos.

Herrera destacó las distintas estrategias de trabajo que despliega la fuerza y puso el acento en los operativos integrales de seguridad, que no se concentran únicamente en la Capital provincial. "Operativos integrales de seguridad en toda la provincia, no tan solo en la Capital", explicó el comisario general, al detallar una modalidad de trabajo que también contempla acciones conjuntas con el interior.

Según describió, algunos de estos operativos se realizan de manera conjunta con distintas zonas del interior, mientras que además se implementan en diferentes horarios y días. El objetivo señalado por el funcionario es aplacar los hechos delictivos mediante una presencia y una estrategia de trabajo que abarque distintos sectores de la provincia.

Herrera consideró que el trabajo desarrollado hasta el momento presenta resultados positivos, aunque remarcó la necesidad de continuar con las tareas y fortalecer las acciones. "Yo creo que venimos bien, por supuesto siempre hay que seguir trabajando, fortaleciendo", sostuvo.

La delincuencia en Catamarca

En cuanto a la situación de la delincuencia, el comisario general realizó una comparación con años anteriores y sostuvo que, desde su perspectiva, la delincuencia en Catamarca "está controlada".

Herrera aclaró que la evaluación puede variar según el tipo de delito que se analice. En ese sentido, señaló que existen distintas realidades dentro del escenario delictivo: mientras algunos hechos registran una disminución, otros presentan una tendencia ascendente. "Si vamos a comparar con años anteriores es así. Depende también del delito que se analice pero hay muchas cuestiones que están bajando", afirmó.

La apreciación de la autoridad policial pone el foco en la necesidad de observar el comportamiento de cada modalidad delictiva de manera diferenciada. En ese análisis, Herrera identificó específicamente a las ciberestafas como uno de los problemas que actualmente muestran un crecimiento.

Ciberestafas: el desafío que crece

Entre los delitos que, según el análisis de Herrera, presentan una tendencia al alza aparece el tema de la ciberestafa. El funcionario reconoció que esta modalidad "está teniendo un problema" y señaló que la Policía también está trabajando en materia de prevención.

La estrategia mencionada no se limita a la intervención frente a los hechos ya ocurridos, sino que incorpora el objetivo de informar a la población para evitar que las personas sean víctimas de engaños.

Herrera explicó que desde la fuerza se trabaja para prevenir estas situaciones y brindar información a la comunidad, especialmente frente a las maniobras mediante las cuales algunas personas buscan engañar a otras.