Un nene llevó 71 envoltorios de cocaína al jardín, las maestras se los sacaron: qué hizo la madre

Una mujer fue detenida este martes en la ciudad de Córdoba luego de que una maestra descubriera que su hijo, de dos años, había llevado 71 envoltorios de cocaína escondidos en un monedero al jardín. Las docentes dieron aviso a las autoridades y posteriormente a la Policía. La situación derivó en la detención de la madre, que volvió al establecimiento y exigió que le devolvieran la droga.

El hecho ocurrió cerca de las 12.30 de este martes, en un centro infantil ubicado en barrio Ampliación Cabildo. La mujer había concurrido al establecimiento para dejar a sus dos hijos: un nene de dos años que asiste a la sala naranja y una niña de tres años que concurre a la sala verde.

Minutos después de que la mujer se retirara del lugar comenzó la jornada educativa en ambos cursos. Fue entonces cuando, en la sala naranja, una de las maestras asistió al niño para ayudarlo a quitarse el abrigo y la mochila.

En ese momento, la docente advirtió que el pequeño tenía en sus manos un monedero de color rosa e intentaba abrirlo.

El monedero rosa y los envoltorios

La maestra le quitó el objeto al niño y decidió abrirlo para conocer su contenido. Dentro encontró una gran cantidad de bolsitas transparentes que contenían un polvo blanco.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una sustancia ilegal, la docente tomó la decisión de informar inmediatamente a las autoridades. Dio aviso a la Secretaría de Salud y Desarrollo y también se comunicó con el 911.

El hallazgo permitió activar la intervención policial mientras el niño permanecía en la institución. Las docentes habían detectado el contenido del monedero durante una situación cotidiana de la jornada educativa, cuando ayudaban al menor a quitarse el abrigo y la mochila.

El contenido del objeto posteriormente sería sometido a los análisis correspondientes para determinar de qué sustancia se trataba.

La madre volvió y la reacción

Minutos después de que las docentes encontraran los envoltorios, la madre del niño regresó al jardín. Su intención inicial era retirar a su hijo. En ese momento se produjo un intercambio con las maestras de la institución. La mujer pidió que le devolvieran el monedero con la droga, pero las docentes se negaron a entregárselo.

Según fuentes cercanas al caso citadas por La Voz, la mujer habría argumentado que la droga era "con lo que sustentaba a sus hijos menores".

Ante la negativa de las docentes, la mujer finalmente se retiró del establecimiento junto con su hijo. Sin embargo, regresaría poco después al mismo lugar.

Volvió acompañada de su madre

La mujer volvió al jardín, esta vez acompañada por su propia madre y abuela de los niños, con el objetivo de retirar a su otra hija, la niña de tres años que había quedado en el establecimiento.

Pero para entonces la situación había cambiado. La madre de los chicos no contaba con que dentro del jardín ya se encontraban oficiales de Policía, que habían llegado luego de recibir el llamado realizado por la maestra. Cuando la mujer regresó al establecimiento, las docentes la identificaron como la persona a la que pertenecían las drogas encontradas en el monedero que había llevado el niño de dos años.

En ese contexto, la mujer quedó detenida. El procedimiento se produjo dentro del mismo jardín al que la mujer había llevado a sus hijos minutos antes. La intervención policial se había puesto en marcha a partir del aviso de las docentes luego del descubrimiento de los envoltorios.

Los análisis confirmaron que era cocaína

Tras la detención, intervino personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó los correspondientes test de campo sobre el polvo encontrado dentro de los envoltorios.

Los análisis confirmaron que se trataba de cocaína. Según se informó, los investigadores secuestraron un total de 71 envoltorios de la droga, que habían sido encontrados dentro del monedero de color rosa que estaba en poder del niño.

La intervención de la FPA permitió establecer mediante los análisis realizados la naturaleza de la sustancia encontrada y avanzar con el procedimiento judicial correspondiente.

La mujer quedó a disposición de la Justicia

Luego de la detención, la madre de los menores quedó a disposición de la Justicia, acusada de delitos vinculados a la Ley 23.737. El caso quedó así bajo investigación judicial a partir del hallazgo de los 71 envoltorios de cocaína, la intervención policial posterior y la identificación de la mujer como la dueña de la droga.

La secuencia comenzó con el ingreso de los dos niños al centro infantil de barrio Ampliación Cabildo y el descubrimiento accidental del contenido del monedero durante la jornada educativa. Continuó con el aviso de las docentes a las autoridades, el regreso de la madre al establecimiento y su pedido para recuperar el objeto que contenía los envoltorios.

La negativa de las maestras y el posterior regreso de la mujer, esta vez acompañada por su madre, coincidieron con la presencia de los agentes policiales en el lugar.

Los niños quedaron al cuidado de su abuela

Mientras avanzaba el procedimiento contra la madre, también se resolvió la situación de los dos menores. La Policía informó que ambos niños quedaron bajo la guarda y el cuidado de su abuela, quien se hizo cargo de ellos en el mismo jardín en el que habían sido dejados por su mamá.

De esta manera, la abuela de los niños pasó a asumir su cuidado luego de la detención de la madre, mientras la mujer quedó a disposición de la Justicia por los delitos que se le atribuyen en relación con la Ley 23.737.