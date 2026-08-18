Activaron la Alerta Sofía por un niña de 3 años desaparecida en San Luis

Las autoridades activaron el Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Nancy Aitana Isabella Ibarra, una niña de 3 años cuya desaparición fue denunciada este martes en la provincia de San Luis. Según los datos incorporados al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), la pequeña fue vista por última vez en la zona del Parque Industrial Norte. A partir de la denuncia, se puso en marcha el protocolo especial destinado a ampliar la difusión del caso y acelerar su localización.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional difundieron la fotografía de Nancy junto con sus características físicas para facilitar su identificación. La niña tiene cabello castaño, ojos marrones y tez trigueña. Es de contextura delgada, pesa aproximadamente 13 kilos y presenta como rasgo distintivo un lunar en el labio superior.

Por tratarse de una menor de corta edad, las autoridades consideraron necesaria la activación del Alerta Sofía, un mecanismo de búsqueda y difusión inmediata destinado a casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que podrían encontrarse en una situación de riesgo. Ante cualquier información que pueda contribuir a determinar el paradero de Nancy Aitana Isabella Ibarra, se solicita comunicarse de manera inmediata al 134.