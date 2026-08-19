Encontraron sana y salva a la nena de 3 años que era buscada en San Luis

La nena de 3 años que era buscada desde este martes en la ciudad de San Luis fue encontrada con vida y en buen estado de salud luego de varias horas de un intenso operativo policial. El hallazgo permitió poner fin a la incertidumbre que había comenzado durante la tarde, cuando su familia denunció que la pequeña había desaparecido mientras se encontraba jugando con sus hermanitos.

La búsqueda tuvo como escenario principal una zona ubicada en el Parque Industrial Norte, en el sector oeste de la capital puntana. Se trata de un área caracterizada por la presencia de galpones, descampados y empresas, donde también se encontraba instalada la familia.

La desaparición había sido denunciada luego de que la pequeña dejara de ser vista mientras jugaba con sus hermanos, cerca de una fábrica abandonada. A partir de ese momento comenzó un amplio despliegue para intentar localizarla.

El operativo se extendió durante varias horas y movilizó a distintas fuerzas de seguridad, mientras familiares y autoridades aguardaban novedades sobre el paradero de la niña.

La confirmación del hallazgo

El subjefe de la Policía de San Luis, comisario Néstor Miranda, fue quien confirmó ante la prensa que la menor había sido encontrada "sana y salva".

El funcionario señaló además que, como medida preventiva, la niña había quedado bajo revisión de un equipo sanitario. De esta manera, luego de ser localizada, se dispuso que profesionales de la salud realizaran una evaluación para comprobar su estado. La confirmación permitió cerrar el amplio operativo que había comenzado pasadas las 18 de este martes y que había involucrado a diferentes fuerzas de seguridad.

La noticia del hallazgo llegó pasadas las 00:30 de este miércoles, cuando se confirmó que la pequeña, cuyo paradero se desconocía desde la tarde del martes, había sido localizada en las inmediaciones de la fábrica abandonada.

El lugar se había convertido en el epicentro de la búsqueda debido a que allí había sido vista la niña antes de que se denunciara su desaparición.

Dónde se concentró la búsqueda

El despliegue policial se concentró especialmente en el sector del Parque Industrial Norte, una zona de la capital de San Luis conformada por galpones, descampados y empresas.

En ese punto se había instalado la familia y, de acuerdo con la información difundida durante la búsqueda, la pequeña se encontraba jugando con sus hermanitos cerca de una fábrica abandonada cuando desapareció. La magnitud del operativo llevó hasta el lugar a distintos funcionarios vinculados con la seguridad y la investigación.

Entre quienes se movilizaron al sector estuvieron:

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa .

. El jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Serrano .

. El procurador General, Eduardo Cadelago Filippi .

. La fiscal de Instrucción de turno, Antonella Córdoba.

La presencia de las autoridades acompañó el despliegue de las fuerzas de seguridad durante las horas en las que se buscó establecer dónde se encontraba la niña.

La intervención del equipo sanitario

Una vez localizada, la prioridad fue comprobar el estado de salud de la pequeña. Miranda confirmó que la niña estaba sana y salva y explicó que quedaría bajo revisión de un equipo sanitario. Poco después de ser encontrada, recibió una primera evaluación y asistencia médica por parte de profesionales de la salud que se encontraban a bordo de una ambulancia.

La intervención sanitaria se realizó inmediatamente después del hallazgo, como parte de las medidas adoptadas para verificar las condiciones en las que se encontraba la menor luego de las horas transcurridas desde su desaparición.

El procedimiento permitió que la niña recibiera atención y evaluación antes de concretar el reencuentro con su madre.

El reencuentro con su mamá

La fiscal Antonella Córdoba también confirmó la aparición de la nena y señaló que la pequeña ya había podido reencontrarse con su madre. Ese momento marcó el cierre de una búsqueda que había mantenido en vilo a la ciudad de San Luis durante varias horas.

La confirmación de que la menor había sido encontrada con vida y en buen estado de salud permitió poner fin a la incertidumbre que había comenzado luego de la denuncia realizada por su familia.

El operativo, iniciado durante la tarde del martes y extendido hasta pasada la medianoche, concluyó con la localización de la niña en las inmediaciones de la fábrica abandonada.

Las imágenes del momento del hallazgo

Las imágenes registradas durante el operativo mostraron el momento en que la niña fue encontrada. En ellas se pudo observar a la pequeña en los brazos de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa. Inmediatamente después de ser localizada, la menor recibió la primera evaluación y asistencia médica por parte de profesionales de la salud que se encontraban en una ambulancia.

La secuencia quedó registrada luego de varias horas de búsqueda en el Parque Industrial Norte, donde se había concentrado el despliegue policial.

La localización de la niña permitió que las autoridades confirmaran finalmente el desenlace esperado: la menor había sido encontrada sana y salva.