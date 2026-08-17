Más de 1.200 controles viales con alcoholemias negativas durante el fin de semana largo en Catamarca

Durante el reciente fin de semana largo, la Dirección Provincial de Seguridad Vial, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, llevó a cabo intensas labores de fiscalización, prevención y fortalecimiento operativo. Estas acciones se desarrollaron en diversos puntos estratégicos de la provincia mediante un trabajo minuciosamente articulado con los municipios y la Policía de la Provincia.

El resultado global de estas jornadas de control intensivo dejó un saldo sumamente alentador: se registraron más de 1.200 controles vehiculares, los cuales se destacaron por arrojar un 100% de alcoholemias negativas. Este indicador refleja no solo el rigor de los operativos de control implementados por las autoridades, sino también el acatamiento y la responsabilidad asumida por los conductores al transitar por las vías de comunicación de la región.

El operativo en la Avenida Circunvalación y Valle Viejo

El primero de los dispositivos de gran envergadura se desplegó de manera coordinada sobre la Avenida Circunvalación. Para llevar adelante esta misión, la Dirección Provincial de Seguridad Vial trabajó conjuntamente con la Comisaría de Sumalao y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Valle Viejo.

En este estratégico corredor vial se ejecutaron 668 controles vehiculares. Durante el transcurso de esta jornada de fiscalización, los inspectores y efectivos policiales comprobaron que no se detectaron conductores bajo los efectos del alcohol, registrándose la totalidad de las pruebas negativas. No obstante, las tareas de control de documentación y normativas vigentes derivaron en una medida de sanción administrativa específica:

7 motocicletas retenidas por carecer de la documentación reglamentaria correspondiente.

Fortalecimiento logístico de la Jefatura de Zona Norte

Una vez finalizado formalmente el procedimiento de fiscalización en la zona de Valle Viejo, las acciones institucionales continuaron con un importante respaldo logístico para las fuerzas de seguridad operativas. La Dirección Provincial de Seguridad Vial hizo entrega oficial de diversos elementos de seguridad a la Jefatura de Zona Norte.

Esta entrega de recursos materiales tuvo como propósito fundamental dotar al personal operativo de los insumos indispensables para el desarrollo eficiente de sus labores cotidianas. Entre los elementos asignados se encuentran:

Cascos para la protección del personal motorizado.

Conos destinados a la demarcación y el ordenamiento del tránsito.

Chalecos reflectivos para garantizar la visibilidad y seguridad de los agentes en la vía pública.

Con esta dotación de equipamiento se busca optimizar sustancialmente las tareas de prevención y control que se despliegan de manera permanente en dicho sector geográfico.

Cierre del fin de semana largo sobre la Ruta Nacional N° 38 y Huillapima

Para la culminación del fin de semana largo, las autoridades diagramaron y montaron un operativo especial sobre el trazado de la Ruta Nacional N° 38. Este despliegue final se concretó de manera conjunta con el personal de Tránsito del Municipio de Huillapima.

Las condiciones meteorológicas adversas marcaron parte de esta última etapa, ya que se registró la presencia de llovizna sobre el trazado vial. Pese a este factor climático que exige mayor precaución al conducir, las tareas de fiscalización no se detuvieron. En este punto se concretaron 551 controles, alcanzando nuevamente un registro total de alcoholemias negativas. Asimismo, las autoridades constataron el cumplimiento pleno de la documentación requerida en la totalidad de los conductores que fueron fiscalizados durante este operativo de cierre.

La voz oficial y el balance de las jornadas

El balance general de estas acciones preventivas refleja la efectividad de las políticas públicas orientadas a la protección de la vida en las carreteras. Al respecto, el Director de Seguridad Vial expresó una valoración enfática sobre el comportamiento de la ciudadanía y el esfuerzo institucional: "Registrar cero alcoholemias positivas en más de 1.200 controles demuestra que la concientización y el trabajo coordinado dan frutos. La seguridad vial la hacemos entre todos."