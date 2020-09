Mujeres internadas con traumatismo de cráneo, víctimas de motochorros

La inseguridad en tiempo de pandemia no se detiene. Entre la tarde y la noche del último sábado, dos mujeres fueron trasladadas en ambulancias del SAME al hospital con severos traumatismos de cráneo. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este diario, ambas fueron víctimas del ataque de motochorros, quienes bajo la modalidad de arrebato, las despojaron de sus pertenencias, arrojándolas para ello al suelo con violencia, sufriendo severos traumatismos de cráneo. Clara Candelaria Ortiz fue una de las víctimas. Según le habría comentado la mujer a la Policía, antes de que arribara la ambulancia al lugar del ilícito, avenida Alem casi esquina calle La Rioja, mientras transitaba por el lugar, fue abordada por un desconocido, quien le arrebató la cartera. Sin embargo, ella se resistió, siendo entonces arrojada al suelo por el maleante, a quien pudo observar huir en una moto. En su relato, Ortiz habría indicado que al caer al suelo, golpeó la cabeza contra el piso, resultando con heridas cortantes en cuero cabelludo. Tras ingresar a urgencias del hospital, la víctima fue asistida por los médicos de guardia, quienes determinaron que presentaba traumatismo de cráneo severo, recomendado que quedara internada para un mejor control médico. Más tarde, a las 22:50 horas, la Policía tomó conocimiento del ingreso de una ambulancia del SAME al hospital, en la que era trasladada María del Valle Álvarez, de 67 años, con domicilio en el barrio Mil Viviendas. Según la información oficial, aquella había sufrido un arrebato en la peatonal 20 del barrio nombrado, resultando, según el informe médico, con traumatismo de cráneo y traumatismo en el brazo izquierdo, quedando hospitalizada. En cuanto al ilícito, se supo que fue protagonizado por un sujeto, quien en el forcejeo por robarle sus pertenencias la tiró al suelo. En ambos casos, las patrullas recorrieron la zona, en procura de localizar a los violentos ladrones, pero en ninguno de los casos se logró su aprehensión.



A un niño

Por otra parte, ayer se conoció que un niño de tan solo seis años había sufrido el arrebato de un teléfono celular. Así se desprende de la denuncia formulada por su madre, Julieta Zalarrayan, quien indicó que aproximadamente a las 19:30, encontrándose junto a su hijo en calle Salvador esquina calle Cubas, en el barrio Parque América, un sujeto se acercó al niño y le sustrajo el teléfono celular que tenía en ese momento en su poder. Luego, huyó con rumbo desconocido. De inmediato, la mujer alertó a la Policía, cuyos efectivos, con los datos aportados por la denunciante, salieron en búsqueda del arrebatador. Casi media hora después, los efectivos del grupo COEM arrestaron al sospechoso. Se trata de Gustavo Gabriel Olea (25), quien permanece detenido a disposición de la Fiscalía en turno a cargo del fiscal Jonathan Felsztyna.