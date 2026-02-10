Tensión extrema en la Chelemin: un hombre con pedido de captura intenta arrojarse al vacío

Una situación de extrema tensión se registraba este martes por la tarde en el puente de la avenida Juan Chelemin, en un sector estratégico ubicado antes de la rotonda de la cancha de San Lorenzo. En dicho punto, una persona mantiene en vilo a las autoridades locales tras amenazar con arrojarse al vacío desde la estructura del puente, generando un estado de alerta máxima en toda la zona circundante debido a la peligrosidad de la maniobra y el contexto legal del implicado.

Según las primeras informaciones que trascendieron desde el lugar de los hechos, el hombre involucrado estaría acusado de un robo y sobre él pesaría un pedido de captura vigente. El escenario es de una fragilidad absoluta y dramatismo visual, dado que el individuo se encuentra posicionado con una soga atada al cuello, mientras un grupo compuesto por familiares y amigos intentan desesperadamente convencerlo para que suba a la pasarela del puente y deponga su actitud de autolesión.

Despliegue de fuerzas y especialistas

Ante la inminencia del riesgo, las fuerzas de seguridad y los servicios de asistencia médica han activado un protocolo de intervención inmediata para resguardar la integridad física del involucrado y de los civiles presentes. En la zona ya trabajan activamente dos policías motorizados, quienes realizaron las primeras tareas de contención, mientras se aguarda con urgencia la llegada del personal del SAME y de negociadores especializados entrenados para intervenir en situaciones de crisis de esta índole.

Asimismo, se dio aviso formal al COEM y a la unidad KAPPA, organismos que coordinan el operativo de emergencia de forma conjunta para asegurar un perímetro seguro. La complejidad de la escena ha obligado a las autoridades a realizar cortes parciales, por lo que el tránsito presenta demoras considerables en el sector de la avenida. Los especialistas en mediación son esperados como la pieza clave para entablar un diálogo técnico con el sujeto y lograr que desista de su intención fatal antes de que deba enfrentar los cargos judiciales pendientes en su contra.