Preocupante: detienen a un padre por golpear a su hijo de 3 años

Un joven de 27 años fue aprehendido por efectivos de la Policía luego de un hecho en el que se encuentra sospechado de haber agredido físicamente a su hijo, un niño de apenas 3 años de edad. El procedimiento se concretó en la avenida Maestro Quiroga al 100, en Capital.

De acuerdo con la información proporcionada, numerarios de la Seccional Cuarta intervinieron ante el episodio y procedieron a la aprehensión del presunto agresor. La actuación policial permitió trasladar al joven hasta la dependencia correspondiente, donde quedó alojado mientras se desarrolla la intervención de la Justicia.

El caso tiene como protagonista a un niño de corta edad, señalado en la denuncia o intervención policial como presunta víctima de una agresión física. El sospechoso, en tanto, quedó sujeto a las disposiciones de las autoridades judiciales que deberán intervenir en la investigación del hecho.

El traslado a la comisaría

Tras la intervención de los efectivos, el joven de 27 años fue trasladado a la comisaría, donde quedó alojado. La medida fue adoptada a partir de la sospecha de que habría agredido físicamente a su hijo de 3 años.

La actuación estuvo a cargo de personal de la Seccional Cuarta, que llevó adelante el procedimiento en el sector de la avenida Maestro Quiroga al 100. La aprehensión constituye, de acuerdo con la información disponible, la respuesta policial inmediata frente al hecho denunciado.

El procedimiento quedó posteriormente vinculado a la intervención del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar los pasos correspondientes dentro de la investigación.

El caso quedó en manos de la Justicia

Luego de la aprehensión y el traslado del joven a la dependencia policial, el presunto agresor quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

La intervención de la Fiscalía será la instancia encargada de continuar con las actuaciones relacionadas con el episodio y establecer las medidas que correspondan a partir de los elementos reunidos.

La información oficial señala que el joven permanece alojado en la comisaría a disposición de la autoridad judicial, mientras se avanza en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se habría producido la agresión contra el niño.