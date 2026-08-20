"Se lo llevaron": dos investigadores de la PFA coincidieron en la hipótesis sobre Loan

Dos investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) coincidieron este miércoles en una de las principales conclusiones sobre la desaparición de Loan Peña: el niño "se lo llevaron" de las inmediaciones de la casa de su abuela, donde se había desarrollado una reunión familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.

La afirmación surgió durante las declaraciones de dos integrantes de la fuerza que participaron de las investigaciones relacionadas con el caso. Ambos señalaron que, de acuerdo con los elementos analizados y sus respectivas experiencias, Loan no habría podido abandonar por sus propios medios el lugar donde fue visto por última vez.

El comisario de la Policía Federal Marcelo Daniel Román sostuvo que, según su experiencia y los elementos que fueron analizados, el menor "no pudo trasladarse solo desde la zona del naranjal".

Ese sector se encuentra en las inmediaciones de la casa de Catalina Peña, donde Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. La conclusión planteada por Román coincidió con la expresada posteriormente por Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de la PFA, quien fue consultado específicamente sobre la desaparición del menor y respondió en la misma línea: "Se lo llevaron".

La zona del naranjal y la hipótesis del accidente

Durante su exposición, Román también se refirió a una de las hipótesis que más se manejaron a partir de las pruebas reunidas durante la investigación: la posibilidad de un accidente. El comisario explicó que esa hipótesis tuvo un lugar relevante entre las alternativas consideradas a partir de los elementos incorporados al caso. Además, señaló que Macarena Peña, hija de Laudelina, fue la primera persona en mencionar esa posibilidad.

La hipótesis del accidente también fue planteada durante la intervención de Aciares. Al ser consultado sobre esa posibilidad, el integrante del Departamento de Trata de la PFA sostuvo que "no se descarta esa hipótesis".

De este modo, las declaraciones de ambos investigadores coincidieron en un punto central respecto de la desaparición de Loan, aunque dejaron abierta la posibilidad de que la hipótesis del accidente continúe siendo considerada dentro del análisis del caso.

Por un lado, la conclusión expresada por Román y Aciares fue que el niño no pudo trasladarse solo desde la zona donde fue visto por última vez. Por otro, ambos testimonios mantuvieron presente la alternativa de un accidente como una de las posibilidades analizadas.

El análisis de los teléfonos y los vínculos investigados

Román también aportó detalles relacionados con el análisis de los teléfonos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Según explicó el comisario de la Policía Federal, del análisis realizado surgió que existía una relación previa entre ambos y el comisario Walter Maciel.

Además, señaló que se detectaron registros fotográficos de los tres juntos. El dato surgió dentro de la exposición de Román, quien hizo referencia al trabajo realizado sobre los teléfonos de Pérez y Caillava y a la información obtenida a partir de ese análisis.

La existencia de una relación previa entre esas personas y los registros fotográficos mencionados formaron parte de los elementos expuestos durante la jornada en la que los investigadores se refirieron a la desaparición de Loan.

La desaparición ocurrió el 13 de junio de 2024

El caso se remonta al 13 de junio de 2024, cuando Loan fue visto por última vez en las inmediaciones de la casa de su abuela, Catalina Peña, en la localidad correntina de 9 de Julio.

El punto señalado por los investigadores como el último lugar donde fue visto es la zona del naranjal. A partir de allí, las distintas líneas de investigación buscaron establecer qué ocurrió con el menor y reconstruir sus movimientos. En ese contexto, las declaraciones de Román y Aciares incorporaron una conclusión coincidente acerca de la imposibilidad de que Loan se hubiera trasladado solo desde ese sector.

La frase "se lo llevaron", pronunciada por Aciares y sostenida en términos coincidentes con lo planteado por Román, se convirtió así en uno de los ejes de los testimonios brindados este miércoles.

Al mismo tiempo, la posibilidad de un accidente permanece dentro de las hipótesis consideradas, según las declaraciones de los investigadores.

Se reprogramó el testimonio de Ramón Dupuy

En paralelo con las declaraciones de los investigadores de la PFA, se produjo una modificación en el cronograma de testimonios del caso. El testimonio de Ramón Dupuy fue reprogramado luego de que los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes hicieran lugar a un pedido destinado a rechazar su declaración mediante la plataforma Zoom.

El planteo había sido presentado por el abogado Rodolfo Baqué, representante legal de Elizabeth Cutaia.

El letrado presentó un recurso para evitar que Dupuy declarara por videoconferencia. Entre los argumentos expuestos, sostuvo que mediante esa modalidad "se pierde espontaneidad" y planteó además que "podrían dictarle las respuestas". A partir de la decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes de hacer lugar al pedido, la declaración de Dupuy no se concretó en la modalidad que había sido prevista inicialmente y debió ser reprogramada.