Detienen a un motochorro tras una persecución en Catamarca

El episodio que movilizó a los distintos cuerpos de seguridad tuvo lugar en la mañana de hoy, puntualmente a las 11:30 horas. Todo se originó a partir de una solicitud directa emitida por el SAE-911, sistema de emergencias que alertó sobre una situación en desarrollo en la vía pública.

Ante este llamado de auxilio, personal de la Seccional Quinta se trasladó de manera inmediata hacia un punto estratégico de la ciudad: la intersección conformada por la avenida Güemes y la calle Villegas. Al arribar al lugar constataron que la situación ya se encontraba contenida gracias al accionar preventivo de sus pares pertenecientes al COEM-Kappa, quienes mantenían aprehendido a un individuo.

Identificación del Sospechoso y Características del Rodado

El sujeto interceptado y reducido por las fuerzas de seguridad fue identificado en el lugar como un hombre de apellido Sosa, de 46 años de edad. Al momento de su aprehensión, el sospechoso circulaba a bordo de un vehículo de menor porte que rápidamente pasó a formar parte central de la investigación y posterior procedimiento legal.

Vehículo involucrado: Motocicleta marca Gilera Smash.

Cilindrada: 110 cc.

Estética del rodado: Color blanco con detalles rojos y negros.

La Víctima y el Rastro del Botín en las Inmediaciones

De acuerdo con los datos recabados en la escena del hecho, el aprehendido sería el supuesto autor material de haber sustraído una mochila que contenía en su interior elementos varios. La damnificada por este ilícito es una mujer de 36 años de edad, a quien los numerarios presentes en el lugar le brindaron contención y asistencia inmediata, invitándola formalmente a radicar la correspondiente denuncia penal en el Precinto Judicial N° 5.

Lejos de concluir con la simple retención del sospechoso, el operativo continuó con tareas de rastrillaje y averiguaciones en la zona. Fruto de esta labor investigativa desarrollada por los uniformados, se logró dar con el paradero de los objetos robados:

Hallazgo clave: En un sitio baldío existente en las inmediaciones del lugar del procedimiento, los efectivos hallaron el elemento que había sido sustraído a la damnificada.

Medida preventiva: Dicho elemento fue declarado formalmente en calidad de secuestro.

Disposición de la Justicia y Medidas Procesales

Con el cierre de las primeras diligencias en el lugar de los hechos, el procedimiento escaló hacia las instancias judiciales correspondientes para definir la situación procesal de los elementos incautados y del aprehendido.

Secuestros preventivos: Tanto el rodado utilizado para la circulación (la motocicleta Gilera Smash 110 cc.) como el elemento sustraído recuperado en el baldío quedaron formalmente retenidos.

Autoridad judicial interviniente: Todo lo actuado fue puesto a inmediata disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Directivas: Desde dicha dependencia judicial se impartieron las instrucciones pertinentes y se indicaron las medidas a seguir para avanzar de manera formal en el esclarecimiento total del hecho.